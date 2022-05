Visionäres kanadisches Ag-Tech-Unternehmen PIP International bringt bahnbrechende Technologie auf den Markt

„Die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen ist so hoch wie nie zuvor, aber die Verbraucher wollen immer noch mehr genussvolle und nachhaltige pflanzliche Optionen. UP.P™ von PIP wird auf verantwortungsvolle Weise extrahiert, wobei das Hauptaugenmerk auf einem neutralen Geschmack ohne Leistungseinbußen liegt. Dadurch entsteht ein Produkt mit dem unvergleichlichen Potenzial, die Branche zu verändern", so Christine Lewington, CEO von PIP International. „PIP ist begeistert, UP.P™ einzuführen, denn wir haben gesehen, was andere gesehen haben, aber wir tun jetzt, was andere noch nie getan haben."

Zu wissen, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie verarbeitet werden, verändert die Geschäftspraktiken vieler Unternehmen. Um die vollständige Transparenz der PIP-Lieferkette zu gewährleisten, sicherte sich PIP Ende 2021 die erforderliche Anbaufläche, um den aktuellen und zukünftigen Bedarf an Erbsen zu decken. PIP verfügt über die einzigartige Fähigkeit, ein hochmodernes Ag-Tech-Rückverfolgbarkeitsprogramm zu implementieren, das vom Saatgut bis zum Endprotein kontrolliert.

UP.P™ hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweite Einführung nachhaltiger pflanzlicher Proteine zu beschleunigen. UP.P™ eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, darunter Molkereiprodukte, Käse, löffelfertige Produkte, Getränke, Süßwaren und Spezialnahrung. Erbsen sind bekannt für ihr komplettes essenzielles Aminoprofil und ihre bodenverbessernde Wirkung auf die Umwelt. Außerdem sind sie eine ausgezeichnete Proteinquelle, enthalten viele Ballaststoffe, sind fettarm, leicht verdaulich, haben einen geringen Allergengehalt und verbrauchen beim Anbau weniger Wasser.

„IMPROVE SAS arbeitet seit über zwei Jahren eng mit PIP International zusammen, um einen bedeutenden Fortschritt in der Technologie der Pflanzenproteinextraktion zu vermarkten", sagte Denis Chereau, CEO IMPROVE SAS, Frankreich. „PIP besitzt einen exklusiven Rahmenlizenzvertrag für die innovative, zum Patent angemeldete, nachhaltige Extraktionstechnologie von IMPROVE, die das am besten schmeckende, am besten funktionierende und am nachhaltigsten produzierte Erbsenprotein auf den Markt bringen wird!"

Angesichts der Tatsache, dass die Branche für pflanzliche Proteine in den nächsten drei Jahren ein Volumen von über 14 Mrd. USD erreichen soll, und der zunehmenden Kritik an nicht nachhaltiger Verarbeitung, sind im Agrar- und Ernährungssektor mehr Investitionen und Innovationen erforderlich. Die Vision und das entstehende Ökosystem von PIP International sind ein helles Licht in der Lebensmittelindustrie und im kanadischen Lebensmittelkorridor, da sie investieren und innovieren, um neue Produktentwicklungen, wertschöpfende Wirtschaftsströme und Umweltschutz zu maximieren. Dank UP.P™ werden die Verbraucher bald eine sauberere, schmackhaftere und optimierte Option für ihr pflanzliches Protein haben.

Informationen zu PIP International Inc.

PIP International Inc. („PIP") ist ein in Kanada ansässiger Verarbeiter von hochwertigen pflanzlichen Inhaltsstoffen für die Landwirtschaft. Das sanfte und innovative, zum Patent angemeldete Verfahren von PIP bietet einen neutralen Geschmack, eine neutrale Farbe, eine weiche Textur und hochwirksame Proteine, die aus gelben Erbsen gewonnen werden, ohne Zusatzstoffe. Das PIP-Team aus Experten der Lebensmittelindustrie, das sich der Verbreitung einer nachhaltigeren Proteinlösung auf lokaler, nationaler und globaler Ebene verschrieben hat, bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Design, Betrieb und Geschäftssinn in dieses einzigartige Greenfield-Projekt ein. Das Engagement von PIP für die Anpassung und Einführung innovativer nachhaltiger Praktiken in allen Geschäftsbereichen, vom Landwirtschaftsbetrieb bis zum Verbraucher, wird durch den Besitz der Rechte an einem revolutionären neuen, zum Patent angemeldeten Nassfraktionierungsverfahren, das zu einem um 30 % geringeren Wasserverbrauch führt als herkömmliche Methoden, weiter gefestigt.

