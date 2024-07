Visionet change de nom pour devenir un partenaire d'ingénierie tourné vers l'avenir

CRANBURY, New Jersey, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Visionet Systems Inc, un fournisseur de premier plan de services et de solutions technologiques, est heureux d'annoncer un changement de marque complet qui englobe son identité, sa mission et ses valeurs en constante évolution. Cette transformation stratégique témoigne de l'évolution constante de l'entreprise et de sa volonté inébranlable de dépasser les attentes de ses clients.

Au cours des 27 dernières années, Visionet a prospéré grâce à l'innovation, en se transformant parallèlement à l'évolution constante du paysage technologique et en façonnant l'avenir grâce à son expertise en matière d'ingénierie. Ce changement de marque s'aligne sur sa mission qui consiste à exploiter la puissance de l'ingénierie et de la technologie pour résoudre des problèmes complexes et améliorer la vie des gens, en proposant des solutions innovantes qui simplifient, autonomisent et transforment.

Si l'identité de la marque évolue, ses valeurs fondamentales restent immuables. Visionet continue de mettre l'accent sur la résolution de problèmes, l'agilité, l'adaptabilité et l'orientation client. Visionet s'engage à fournir les produits et services de haute qualité que ses clients sont en droit d'attendre.

Kamran Ozair, PDG de Visionet, a exprimé son enthousiasme à propos de la nouvelle identité : « Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure. Ce changement de marque représente une étape importante dans notre évolution et reflète notre volonté d'adaptation, d'ingénierie et d'innovation pour répondre aux besoins de nos clients et du marché ».

Dans le cadre de ce changement de marque, Visionet présente un nouveau logo qui symbolise son approche avant-gardiste et sa recherche constante de croissance. Le nouveau slogan, « Engineering. Simplified » (Ingénierie simplifiée) résume la vision de l'entreprise : rendre la technologie plus accessible et plus efficace. La société a également renforcé ses offres en proposant des prestations dans les domaines des expériences numériques, de la modernisation d'entreprise, des données et de l'IA et des services informatiques gérés afin d'apporter encore plus de valeur à ses clients, en leur garantissant une expérience client complète et améliorée.

Visionet est également conscient du pouvoir de la collaboration. « Nous comprenons que le véritable progrès passe par la collaboration », a ajouté Kamran Ozair. « Chez Visionet, nous ne nous contentons pas d'élaborer des solutions, nous créons des partenariats. Nous fournissons à nos clients les outils et l'expertise dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance et construire ensemble l'avenir de l'innovation ».

La nouvelle identité de Visionet souligne sa conviction que la technologie est le plus grand facilitateur, transformant profondément la façon dont nous vivons et travaillons. Grâce à son engagement inébranlable en faveur de l'innovation et à sa profonde compréhension du potentiel de la technologie pour créer des changements positifs, Visionet est prête à façonner un avenir plus simple et plus prometteur. L'engagement de l'entreprise à responsabiliser ses clients et ses collaborateurs garantit un avenir où la technologie permet aux personnes et aux organisations de prospérer.

À propos de Visionet

Visionet est une société de services informatiques de premier plan qui propose des expériences numériques, la modernisation des entreprises, des applications de données et d'IA, ainsi que des services informatiques gérés. Nous tirons parti des technologies numériques, des données et du cloud pour répondre efficacement aux besoins des clients. Au service de divers secteurs, nous simplifions les complexités et encourageons l'innovation. Grâce à sa présence mondiale, Visionet garantit un impact commercial mesurable et une expérience de partenariat unique.

