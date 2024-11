Visionet stärkt seine europäische Präsenz durch die strategische Übernahme von Rödl Dynamics

CRANBURY, N.J. und BERLIN, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Visionet Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft von Visionet Systems Inc., hat die Übernahme der Rödl Dynamics GmbH bekannt gegeben. Die Rödl Dynamics GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Rödl & Partner, einer der größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Rödl Dynamics ist spezialisiert auf Lösungen für die digitale Transformation mit Schwerpunkt auf Microsoft Dynamics ERP, CRM und Business Intelligence für mittelständische Unternehmen. Mit dieser Übernahme stärkt Visionet seine lokale Präsenz in Deutschland und baut sein Microsoft Dynamics-Angebot auf dem europäischen Markt aus. Durch die Kombination des Fachwissens eines starken lokalen Teams und der globalen Lieferkapazitäten von Visionet kann das Unternehmen skalierbare digitale Lösungen für verschiedenste Branchen anbieten und seine Position als führender Anbieter digitaler Transformation in Europa weiter festigen.

„Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein in Visionet's globaler Wachstumsstrategie und bringt uns unserem Ziel von 1 Mrd. USD Umsatz näher. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unsere globale Beratungs- und Lieferkompetenz zu nutzen, um digitale Innovationen voranzutreiben und Unternehmenskunden bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen", so Kamran Ozair, CEO von Visionet Systems Inc.

„Mit Rödl Dynamics sind wir noch besser aufgestellt, um unseren Einfluss in der europäischen Region zu verstärken. Diese Akquisition stärkt unsere Microsoft-Beratungskapazitäten weltweit und ermöglicht es uns, unser Angebot auf eine größere Kundenbasis auszuweiten und Visionet's Position als vertrauenswürdiger Berater für die digitale Transformation zu festigen", fügt Ali Zubairy, Head of Europe & UK, Visionet Systems Inc.

„Ich begrüße Andreas Palsbröker und Rene Richartz, die Geschäftsführer von Rödl Dynamics. Wir gewinnen ein unglaublich talentiertes Team von Rödl Dynamics. Sie werden eine zentrale Rolle im zukünftigen Wachstum von Visionet Deutschland spielen," sagte Adeel Edhi, General Manager, Visionet Deutschland.

Mit dieser strategischen Übernahme profitiert Visionet Deutschland neben weiteren namhaften Kunden von einem kompetenten Microsoft-Beratungsteam. Die Übernahme stärkt die Consulting- und Data-Kompetenz von Visionet, insbesondere in den Bereichen Finance, Supply Chain, Production und Retail und bietet darüber hinaus die Möglichkeit sowohl nationalen als auch internationalen Kunden erstklassige Lösungen für die digitale Transformation anzubieten, die weit über ERP hinausgehen.

Die Übernahme wird unterstützt und beraten von Visionet Ventures, dem Innovations- und Inkubationszweig von Visionet Systems Inc., der mit visionären Unternehmern zusammenarbeitet, um das Wachstum zu beschleunigen und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Informationen zu Visionet Systems Inc.

Visionet Systems Inc. ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das digitale Erlebnisse, Unternehmensmodernisierung, Daten- und KI-Lösungen sowie Managed IT-Services bietet. Mit digitalen, datenbasierten und Cloud-Technologien unterstützt Visionet weltweit verschiedenste Branchen, vereinfacht komplexe Prozesse und fördert Innovation. Unsere globale Präsenz ermöglicht messbare Geschäftsvorteile und ein herausragendes Partnerschaftserlebnis.

Weitere Informationen unter visionet.com.

Informationen zur Rödl Dynamics GmbH

Die Rödl Dynamics GmbH, ein Tochterunternehmen von Rödl & Partner, konzentriert sich auf die digitale Transformation von Geschäftsprozessen und liefert maßgeschneiderte ERP-, CRM- und Business-Intelligence-Lösungen. Rödl Dynamics nutzt den gesamten Microsoft-Technologie-Stack und integriert nahtlose digitale Lösungen für mittelständische Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Handel und Dienstleistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Dynamics 365 erfolgreich einführen | Rödl Dynamics (roedldynamics.de)

