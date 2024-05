VisionFlow lancia Talkit: la rivoluzione nell'apprendimento delle lingue con un mondo 3D immersivo simile a Westworld

PARIGI, 24 maggio 2024 /PRNewswire/ -- VisionFlow, innovativa startup AI-nativa, annuncia il lancio di Talkit in Francia, un'app mondiale 3D basata sull'AI generativa che rivoluziona l'apprendimento dell'inglese parlato grazie a un'esperienza personalizzata, coinvolgente e immersiva.

Dal 22 al 25 maggio, VisionFlow presenterà Talkit a VivaTechnology per dimostrarne le capacità, sia su smartphone che sul visore Apple Vision Pro, per un'esperienza immersiva di livello superiore. Dopo il lancio iniziale, a giugno Talkit sarà disponibile anche su Google Play e Apple Vision Pro.

Talkit si differenzia dai tradizionali metodi di insegnamento perché offre un approccio eccezionalmente adattivo all'apprendimento linguistico. Gli utenti sono immersi in un mondo virtuale in cui migliorare le proprie competenze relative all'inglese parlato attraverso scenari su misura e in tempo reale. Grazie agli avatar personalizzabili, gli utenti possono scegliere tra vari temi di apprendimento, come la preparazione per un viaggio, la pratica per i colloqui e persino la simulazione di emergenze mediche, il tutto accessibile tramite smartphone, in ogni momento e ovunque.

VisionFlow sfrutta le tecnologie dell'AI generativa per potenziare la coinvolgente esperienza di apprendimento in Talkit. È un ciclo di creazione di scenari che personalizza contenuti, livelli di difficoltà ed esperienze interattive. Questo processo di generazione dinamico, semplice ed esclusivo adatta i punti di apprendimento alla competenza linguistica di ciascuno studente.

Analizzando gli input e i progressi degli utenti, Talkit suddivide gli obiettivi e le esigenze di apprendimento in molteplici scenari ed esercizi personalizzati, aiutando a migliorare realmente le capacità espressive e di comunicazione in inglese.

Le conversazioni vengono memorizzate di continuo, a mano a mano che gli utenti continuano a interagire con gli avatar, consentendo a Talkit di comprendere meglio ciascuno studente nel corso del tempo e di favorire un forte senso di connessione con i personaggi virtuali.

Informazioni su VisionFlow

Fondata da Leo Liu nel 2023, VisionFlow mira a creare un mondo 3D per due miliardi di studenti di lingue in tutto il mondo, offrendo un'esperienza di apprendimento linguistico personalizzata e immersiva. Leo Liu è un rinomato imprenditore della tecnologia educativa basata sull'AI, nonché fondatore dell'azienda unicorno Knowbox e forza trainante dell'app di apprendimento AI Homework Box, utilizzata da oltre 100.000 istituti e 100 milioni di studenti per migliorare i voti. Il team principale di VisionFlow è composto da esperti provenienti dai principali colossi di internet e dalle più importanti società di formazione online, che apportano una vasta esperienza nei prodotti e nelle tecnologie dell'AI, strategie di crescita globale e operazioni basate sui dati.

