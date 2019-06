Visita impactante de LL Cool J, protagonista da série de sucesso "NCIS: Los Angeles", do A&E, à Cidade do México

Durante seus dez anos, a série "NCIS: Los Angeles" se transformou numa das favoritas do público do A&E Latinoamerica, único canal que transmitiu as dez temporadas e os novos episódios, assim como "NCIS: Nova Orleans", spin-off da primeira, e cuja quinta temporada começará a ser transmitida com exclusividade pelo A&E no próximo dia 3 de julho.

A décima temporada de "NCIS: Los Angeles", exibida com exclusividade pelo A&E na América Latina, está na metade, e ainda trará mais e espetaculares episódios repletos de ação, suspense, intriga e paixão, em preparação para o próximo e grande acontecimento da temporada: o casamento de Kensi Blye (Daniela Ruah) e Marty Deeks (Eric Christian Olsen), que acontecerá no episódio "Até que a morte nos separe", que será transmitido no próximo dia 5 de julho.

LL Cool J é um artista multifacetado e que já recebeu muitos prêmios. Ator, cantor e apresentador com uma carreira de prestígio, ele é um dos mais queridos em Hollywood. No papel de Sam Hanna, ex-integrante do grupo SEAL da marinha dos Estados Unidos que esteve no Afeganistão e no Iraque, LL criou um personagem amado no mundo inteiro, que cresceu e foi se desenvolvendo de maneira cada vez mais humana e sensível.

"Quando penso no México, penso em férias, no mar, nos museus, é uma grande cidade, adoro estar aqui e a comida é deliciosa!!!" disse LL Bool J, que se declarou emocionado por estar no país. Ao contrário do que se poderia pensar, e depois de tantas temporadas interpretando seu papel na NCIS LA, seu trabalho não é repetitivo: "o personagem sempre se renova porque a vida é sempre diferente, hoje é uma coisa, amanhã é outra, há sempre algo diferente e emocionante, nunca é igual, quando trabalho dou o melhor de mim, pelas pessoas e por mim mesmo", acrescentou. "Hanna é forte, comprometido, dedicado à sua equipe e sua família. Acredita no que está fazendo e sabe que tem que assumir riscos, está sempre pronto para uma aventura. Não pensa só em si mesmo, é um personagem muito forte, soube suprimir seu ego para o bem de sua equipe", garante o ator.

NCIS: LOS ANGELES é um drama sobre o perigoso mundo que cerca a divisão da NCIS, que prende bandidos perigosos que representam uma ameaça para a segurança da nação americana. Assumindo identidades falsas e utilizando tecnologia de ponta, essa equipe de agentes altamente treinados realiza seu trabalho secretamente, colocando suas vidas em risco para atingir seus objetivos.

Sobre o A&E

A&E é uma marca de entretenimento que oferece séries e filmes. O A&E tem três pilares: A&E series, com: "NCIS: LA", "NCIS: Nova Orleans" e "Bull"; A&E Investiga, com séries como: "60 Dias Infiltrados na Prisão" e as reportagens especiais com Elizabeth Vargas, e A&E Movies, que apresenta os melhores filmes com as mais famosas estrelas de Hollywood. A&E alcança mais de 74 milhões de domicílios e tem como principal público-alvo adultos (homens e mulheres) entre 18 e 49 anos.

FONTE A&E Latin America

