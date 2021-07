VisitMalta.com annonce que les îles maltaises ouvrent leurs portes aux touristes de l'UE

Plusieurs hôtels des îles maltaises offrent des primes financières dans le cadre du programme Free Independent Travelers (FIT). La prime va de 100 à 200 euros par personne et peut être dépensée pour acheter des services dans l'hôtel. L'offre complète peut être consultée sous ce lien .

« Toutes nos décisions visent à trouver un équilibre et à donner la priorité à la santé des citoyens maltais et des touristes qui viendront dans notre pays », a déclaré le ministre du Tourisme et de la Protection des consommateurs, Clayton Bartolo, dans son dernier communiqué de presse .

Mise à jour des recommandations aux voyageurs (pays de l'UE)

Le port du masque sur les plages et dans les piscines est recommandé mais n'est plus obligatoire. Deux personnes au maximum peuvent retirer leur masque dans les espaces publics extérieurs si elles ont été vaccinées et si elles disposent d'un certificat de vaccination officiel.

Les bars sur les plages, les cafés, les restaurants et les clubs culturels sont ouverts et peuvent accueillir jusqu'à six personnes par table, les discothèques et les boîtes de nuit sont fermées.

Aucune quarantaine ou autre restriction ne s'applique aux touristes entièrement vaccinés en provenance de l'UE, tandis que les touristes non vaccinés originaires des mêmes pays doivent passer par une quarantaine obligatoire. Pour obtenir les dernières informations, consultez la page d'information sur le COVID-19 .

Pourquoi visiter Malte ?

Situé à environ 80 km au sud de la Sicile, Malte est un petit archipel qui bénéficie d'un climat méditerranéen avec plus de 300 jours de soleil par an et d'un système de santé parmi les meilleurs. C'est l'endroit idéal pour le tourisme avec une population essentiellement anglophone, comme en témoigne sa popularité croissante d'année en année.

De nombreuses plages magnifiques s'offrent à vous, non seulement pour la baignade mais aussi pour les sports nautiques et la plongée, notamment le Blue Lagoon, Paradise Bay et Golden Bay.

La plongée autour des îles maltaises est un vrai plaisir et il y a plusieurs grottes, épaves, murs et récifs à explorer. En proposant un large choix de plongées à partir du rivage ou en bateau à différentes profondeurs, vous trouverez de quoi satisfaire les plongeurs de tous niveaux, par exemple en nageant avec des mérous, des dentex et des barracudas à Reqqa Reef à Gozo ou en explorant les fascinants systèmes de grottes de Santa Maria Caves à Comino.

La petite île est connue pour être une championne des droits des LGBT+. Les lois strictes de Malte en matière d'égalité lui ont permis de figurer en tête de la liste Rainbow Europe pour les cinq dernières années consécutives.

Vols

Plus de 18 opérateurs proposent des vols vers Malte, dont AirMalta. Pour obtenir les meilleurs prix, choisissez vos dates et consultez leur page de réservation .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=oKn77GhD_6M

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1573887/VisitMalta.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492931/VisitMalta_Logo.jpg

SOURCE VisitMalta.com