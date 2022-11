VisitPortugal y Cristiano Ronaldo se apoderan de Times Square

LISBOA, Portugal, 19 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- VisitPortugal inició un sólido plan para promover este destino en el mercado norteamericano, asociándose con el evento de presentación de la figura de cera más reciente de Cristiano Ronaldo en el Museo Madame Tussauds en la ciudad de Nueva York, a través de un «apoderamiento» de las vallas digitales de Times Square. Después de revelar la figura de cera de Cristiano Ronaldo, VisitPortugal concedió todos los jumbotrones al pueblo portugués por una hora, para mostrar al mundo lo mejor que tiene para ofrecer el país, su gente y su patrimonio natural e histórico, y también para enviar un mensaje de Portugal al mundo sobre la importancia de viajar mejor.

Close to US Close To US

Con el lema «Close to US», VisitPortugal tiene la intención de promover la diversidad de la oferta turística en Portugal y sus regiones, lo que tiene el mayor impacto en el público estadounidense. Desde la naturaleza hasta la historia, desde las olas hasta el patrimonio, desde ciudades hasta pueblos, desde el campo hasta las islas, todas son razones para elegir a Portugal como destino en su próximo viaje.

Esta es una activación única de marca en los Estados Unidos, con la que se espera un efecto catalizador, esperando que llegue a aproximadamente 500 millones de personas en todo el mundo. En un período de gran oportunidad: la semana del Día de Acción de Gracias que precede al viernes negro y al lunes cibernético, días que se caracterizan por brindar oportunidades de reservar futuros viajes para los estadounidenses.

La figura de cera de Cristiano Ronaldo estará en Madame Tussauds desde el 21 de noviembre de 2022, en un espacio dedicado al atleta portugués llamado: la Experiencia CR7. Paralelamente, durante 15 días, el público que visite el Museo Madame Tussauds se verá impactado por videos sobre Portugal.

«Cristiano Ronaldo es uno de los íconos de fútbol más exitosos de nuestro tiempo y nos entusiasma asociarnos con VisitPortugal para esta revelación especial en el Time Square; es una oportunidad increíble para llamar la atención sobre el hermoso país y el destino vacacional de Portugal», afirmó el director de Marketing del Madame Tussauds New York,Tiago Mogadouro.

El museo Madame Tussauds de New York se asoció con Times Square Alliance, NYC & Company, así como con la Federación Portuguesa de Fútbol y VisitPortugal para esta icónica y memorable revelación de la figura.

Los Estados Unidos demostraron ser uno de los mercados turísticos más relevantes para Portugal, registrando crecimientos en el número de huéspedes, estadías de pernocta e ingresos, de 18,8%, 19,5% y 45,0%, respectivamente, hasta agosto 2022, en comparación con el mismo período de 2019.

El plan de promoción de Portugal en los Estados Unidos tiene la intención de reforzar la actividad promocional en 2022 y 2023 con el objetivo de acelerar el crecimiento de este mercado, incluida la presencia en plataformas comerciales, concretamente en ferias comerciales, acciones con operadores de turismo de lujo, ferias ambulantes y talleres.

Para el presidente de VisitPortugal, Luís Araújo, «el apoyo a este evento refleja el compromiso con un mercado en crecimiento y la convicción de que Portugal está cada vez más cerca de los Estados Unidos y ofrece muchas razones para ser la opción de viaje para los estadounidenses.»

Es importante recordar que en 2018, también en Times Square, VisitPortugal llevó a cabo una activación de marca, mostrando a Portugal como destino de Surf y enfocándose en olas portuguesas, destacando la ola gigante de Nazaré, la ola más grande del mundo, una acción que impactó a alrededor de 300 millones de personas.

Acerca de VISITPORTUGAL: Integrada en el Ministerio de Economía y Mar, VisitPortugal es la marca país de Portugal y es desarrollada por Turismo de Portugal I.P.

Más información en www.visitportugal.com

Acerca de MADAME TUSSAUDS NEW YORK: Votada como una de las atracciones más singulares de Nueva York, Madame Tussauds le invita a posar «en un momento en el tiempo» con sus famosas figuras de músicos de renombre internacional, famosas celebridades, leyendas deportivas, líderes mundiales y más. Como novedad del 2022, camina por la alfombra roja con Dwayne «The Rock» Johnson y Bad Bunny. Además, la Glow Gala de Madame Tussauds New York cuenta con celebridades 19 que incluyen figuras de cera nuevas y nunca antes vistas de Ariana Grande y P. Diddy. Con más de 7.800 metros cuadrados de entretenimiento interactivo, incluido el MARVEL Hall of Heroes ampliado y la nueva Experiencia del Despacho Oval, ¡la famosa atracción es ahora más grande y mejor que nunca! Para obtener más información, visite el sitio web en madametussauds.com/new-york/ y en Facebook.

Acerca de MERLIN ENTERTAINMENTS: Merlin Entertainments es líder global en entretenimiento familiar basado en ubicaciones. Como número uno de Europa y el segundo operador de atracciones turísticas más grande del mundo, Merlin opera más de 140 atracciones, 23 hoteles y 6 villas vacacionales en 24 países de 4 continentes. El propósito de Merlin es ofrecer experiencias memorables a sus millones de huéspedes en todo el mundo, a través de sus marcas icónicas y múltiples formatos de atracciones, y el compromiso y pasión de sus empleados.

Consulte www.merlinentertainments.biz para obtener más información y sígalos en Twitter como @MerlinEntsNew

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1950698/VisitPortugal.mp4

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1950699/VisitPortugal.jpg

FUENTE VisitPortugal

SOURCE VisitPortugal