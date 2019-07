Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. anuncia la determinación de precio de una oferta pública con colocación en NYSE

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía"), compañía independiente de gas y petróleo latinoamericana, anunció hoy la determinación de precio de la oferta pública suscrita de las acciones de Serie A de la Compañía (las "acciones de Serie A") como parte de la oferta primaria internacional de 10.000.000 de acciones de Serie A. La oferta internacional estuvo compuesta por una oferta internacional en los Estados Unidos y otros países fuera de México y una oferta pública concurrente en México. Las acciones de Serie A vendidas en la oferta internacional pueden estar representadas por Acciones de Depósito Estadounidenses (American Depositary Shares, "ADS"); cada una representa una acción de Serie A.

En la oferta internacional el precio fue de USD 9,25 por acción de Serie A y ADS.

Se espera que las ADS comiencen a negociarse en la Bolsa de Nueva York el 26 de julio de 2019, con el símbolo "VIST". Las acciones de Serie A de la Compañía cotizan en la Bolsa mexicana con el símbolo "VISTA". Se espera que la oferta internacional finalice el 30 de julio de 2019, con sujeción a las condiciones de cierre habituales. La Compañía pretende usar los fondos netos de la oferta internacional para financiar gastos de capital en relación con su plan de desarrollo.

La Compañía otorgó a los suscriptores la opción de comprar hasta 1.500.000 acciones de Serie A adicionales, que pueden estar representadas por ADS, para cubrir las eventuales asignaciones excesivas.

La oferta internacional se hizo conforme a una declaración de registro en el Formulario F-1 presentado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, "SEC") que comenzó a regir hoy y un prospecto confeccionado conforme al derecho mexicano, que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC actúan como corredores principales conjuntos y coordinadores internacionales conjuntos; Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actúan como corredores principales conjuntos en la oferta internacional. Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México actuaron como suscriptores de la oferta pública mexicana.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitación de una oferta para comprar, ni se venderán estos títulos en algún otro estado o jurisdicción en que tal oferta, solicitación o venta fueran ilegales antes del registro o calificación conforme a las leyes de títulos valores del estado o jurisdicción. Las copias de la declaración de registro pueden consultarse en la página web de la SEC: www.sec.gov. Antes de invertir, debe leer (i) el prospecto preliminar de la declaración de registro y otros documentos que presentamos ante la SEC, y (ii) el prospecto confeccionado conforme al derecho mexicano y otros documentos presentados ante la CNBV y autorizados por tal organismo, para obtener información más completa sobre la Compañía y la oferta internacional. Las copias del prospecto preliminar en relación con la oferta global pueden obtenerse contactando a Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, número gratuito: (800) 831-9146, o a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atención: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

La oferta pública de México fue autorizada por la CNBV.

Acerca de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.:

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. es una empresa independiente de gas y petróleo latinoamericana que funciona desde el 4 de abril de 2018. La Compañía es titular de activos convencionales de producción de alta calidad, bajo costo operativo y alto margen en Argentina y México; la mayor parte de su producción e ingresos provienen de Argentina. Además, la mayor parte de sus actividades actuales de perforación y de ampliación de la vida útil de los pozos, sus reservas probadas estimadas y activos están ubicados en Argentina, incluidos sus pozos en producción de Vaca Muerta. Dirigida por un equipo de gestión experimentado, la Compañía pretende generar rendimientos sólidos para sus accionistas al aprovechar sus activos convencionales sólidos que son fuente de flujo de efectivo y al desarrollar su superficie no convencional de primer nivel en sus aproximadamente 54.200 hectáreas netas en el área no convencional de Vaca Muerta en Argentina, así como al aumentar el factor de recuperación de petróleo de los activos convencionales que opera en Argentina. Al 31 de marzo de 2019, la Compañía era el sexto productor de petróleo más grande de Argentina según la Secretaría de Energía de ese país.

Proyecciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene proyecciones a futuro en los términos de las leyes de los Estados Unidos, lo que incluye declaraciones en cuanto a la cotización esperada en NYSE y la fecha de cierre de la oferta internacional. Estas declaraciones a futuro representan las expectativas o creencias de la Compañía en relación con acontecimientos futuros, y es posible que los resultados descritos en el presente no se logren. Estas proyecciones a futuro están sujetas a riesgos, factores de incertidumbre y de otro tipo, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía, y podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados incluidos en las proyecciones a futuro.

Las proyecciones a futuro solo se refieren a la fecha en que se hicieron y, a menos que lo exija la ley, la Compañía no asume obligación alguna de actualizar ni revisar las proyecciones a futuro, ya sea a consecuencia de información nueva, acontecimientos futuros o cualquier otra razón. Con el tiempo surgen nuevos factores, y no es posible para la Compañía predecir todos esos factores. Al considerar estas proyecciones a futuro, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras advertencias contenidas en el prospecto preliminar de la Compañía presentado ante la SEC y el prospecto presentado ante la CNBV en relación con la oferta. Los factores de riesgo y de otro tipo mencionados en el prospecto preliminar de la Compañía presentado ante la SEC y en el prospecto presentado ante la CNBV podrían generar que los acontecimientos reales o los resultados reales de la Compañía difirieran sustancialmente de los contenidos en las proyecciones a futuro.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/949278/Vista_Oil_and_Gas_Logo.jpg

FUENTE Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

SOURCE Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.