VisualLogix stärkt seine Präsenz in Europa und sein Portfolio an Engineering-Software durch die Übernahme der refyne Group

NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- VisualLogix gab heute die Übernahme der refyne Group bekannt. Damit baut das Unternehmen seine globale Engineering-Softwareplattform aus und stärkt sein Portfolio an geschäftskritischen Lösungen, die von Ingenieuren und Fertigungsunternehmen genutzt werden, welche reale Produkte und Systeme entwerfen, analysieren und herstellen. Die Übernahme erweitert die Präsenz von VisualLogix in ganz Europa und ergänzt das Angebot um eine führende Softwareplattform für Holz- und Metallverarbeiter, die integrierte CAD-, CAM-, Wärmeanalyse- und ERP-Lösungen in der gesamten DACH-Region bereitstellt.

VisualLogix entwickelt Software, die die Konstruktion, Analyse, Dokumentation und Fertigung realer Produkte und Systeme unterstützt. Das Portfolio umfasst branchenführende Lösungen wie AutoSPRINK, AlarmCAD und Metal Building Software (MBS), die täglich von Brandschutzingenieuren, Alarmanlagenplanern und Stahlbauunternehmen in ganz Nordamerika und weltweit eingesetzt werden.

Die refyne Group erweitert diese Funktionen durch eine Reihe bewährter Softwarelösungen, darunter Athena, Apollon, TrunCAD, nCAD, flixo und Triviso. Zusammen bilden diese Produkte eine führende Softwareplattform für Fertigungsunternehmen und bieten integrierte CAD-, CAM-, Wärmeanalyse- und ERP-Lösungen, die den gesamten Arbeitsablauf vom Entwurf bis zur Produktion in der Holz-, Metall- und Fassadenfertigung unterstützen. Die Lösungen des Unternehmens sind in den Arbeitsabläufen der Kunden in der gesamten DACH-Region fest verankert und werden von einem Team mit jahrzehntelanger Fachkompetenz in den Bereichen Ingenieurwesen, thermische Analyse, Fertigung und Konstruktionssoftware unterstützt.

„Wir haben VisualLogix nach einem einfachen Prinzip entwickelt: Geschäftskritische Software erfordert Innovation, fundiertes Branchenwissen und ein langfristiges Engagement für die Kunden", sagte Brett Zane, Chief Executive Officer von VisualLogix. „refyne passt hervorragend zu uns, da wir diese Philosophie teilen. Ihre Lösungen sind für die täglichen Arbeitsabläufe ihrer Kunden ebenso unverzichtbar wie unsere Lösungen für unsere Kunden.

Gemeinsam bauen wir ein stärkeres Softwareunternehmen auf, das über erweiterte Kompetenzen, eine größere globale Reichweite und verbesserte Möglichkeiten verfügt, in Innovationen für die von uns bedienten Branchen zu investieren. Mit ihrer umfassenden Expertise in den Bereichen Engineering-Software und künstliche Intelligenz schafft VisualLogix eine gemeinsame KI-Grundlage, die jedes Produkt in unserem Portfolio verbessern wird. Indem wir jahrzehntelanges Fachwissen im Ingenieurwesen mit fortschrittlichen KI-Fähigkeiten kombinieren, entwickeln wir intelligente Lösungen, die Ingenieuren und Fertigungsunternehmen dabei helfen, komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und während des gesamten Konstruktions- und Fertigungsprozesses eine höhere Präzision zu erzielen. „Unsere Vision ist es, die führende KI-gestützte Softwareplattform für Ingenieure und Fertigungsunternehmen zu entwickeln, die die Produkte und Systeme entwerfen, analysieren und herstellen, die die moderne Welt antreiben."

VisualLogix agiert als einheitliches Softwareunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung, dem Support und der Weiterentwicklung spezialisierter Lösungen für den Ingenieur- und Fertigungsbereich liegt. Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin in die Produktentwicklung, den Kundenerfolg und das technische Know-how investieren und dabei das fundierte Fachwissen bewahren, das beide Unternehmen zu vertrauenswürdigen Partnern ihrer Kunden gemacht hat.

„Der Beitritt zu VisualLogix bedeutet für unsere Mitarbeiter, Kunden und Produkte den Beginn eines spannenden neuen Kapitels", sagte Dr. Stefan Gutberlet, CEO der refyne Group. „Wir teilen eine gemeinsame Vision: Wir liefern hocheffiziente und präzise Software, auf die Ingenieure und Fertigungsunternehmen täglich zurückgreifen, um komplexe Produkte und Systeme zu entwerfen, zu analysieren und herzustellen. Durch die Bündelung unseres Fachwissens und unserer Ressourcen können wir Innovationen vorantreiben, unsere Kompetenzen erweitern und noch mehr Mehrwert für Kunden in ganz Europa und weltweit schaffen."

Die Kunden beider Unternehmen werden weiterhin denselben hohen Supportstandard und die gleiche Produktkontinuität genießen und gleichzeitig von erhöhten Investitionen, erweiterten technischen Ressourcen sowie einem breiteren Portfolio an Softwarelösungen für Konstruktion und Fertigung profitieren.

Informationen zu VisualLogix

VisualLogix entwickelt geschäftskritische Software für CAD, Simulation, Analyse, Fertigung und KI, die von Ingenieuren und Fertigungsunternehmen bei der Entwicklung realer Systeme und Produkte eingesetzt wird. Die Lösungen des Unternehmens unterstützen Kunden bei der Planung, Analyse, Dokumentation und Fertigung komplexer Projekte in den Bereichen Bauwesen und Industrie.

Das Portfolio umfasst AutoSPRINK, AlarmCAD, Metal Building Software (MBS), Athena, Apollon, TrunCAD, nCAD, flixo und Triviso sowie weitere spezialisierte Softwarelösungen, auf die Kunden weltweit vertrauen. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie, Innovation und den Erfolg seiner Kunden ermöglicht VisualLogix Fachleuten, komplexe Herausforderungen in den Bereichen Technik und Fertigung souverän zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.visuallogix.com.

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