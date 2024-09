VITALOGRAPH ACQUIERT MORGAN SCIENTIFIC POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE MONDIALE CROISSANTE DE SOLUTIONS DE DIAGNOSTIC RESPIRATOIRE

L'acquisition d'un partenaire logiciel pour les tests de la fonction pulmonaire, basé dans le Massachusetts, renforce la présence commerciale de Vitalograph aux États-Unis et sa capacité à répondre à la demande mondiale croissante de solutions avancées de tests de la fonction pulmonaire.

BOSTON et ENNIS, Irlande, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vitalograph a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société Morgan Scientific, basée dans le Massachusetts, un partenaire de longue date du leader du diagnostic respiratoire, renforçant ainsi son empreinte commerciale aux États-Unis et lui permettant de répondre à la demande mondiale croissante pour ses solutions innovantes, en particulier dans le domaine des solutions avancées de test de la fonction pulmonaire (TFP).

Tasmin Sharley, Vitalograph Clinical Application Specialist, demonstrates ComPAS2 software at ERS 2024 in Vienna. Vitalograph has announced the acquisition of Massachusetts-based Morgan Scientific, the company who developed ComPAS2 and the software behind Vitalograph’s innovative range of advanced PFT solutions. Vitalograph, a leading global provider of respiratory diagnostic solutions and clinical drug trial services, has acquired software firm Morgan Scientific to meet growing global demand for respirartory diagnostic solutions. Pictured at the recent ERS Congress in Vienna: Gareth Morgan, Morgan Scientific, Inc. President; Helen Venn, Vitalograph Chief Science & Strategy Officer; and Gary Lancaster, Vitalograph Chief Commercial Officer.

Frank Keane, PDG de Vitalograph, a déclaré à propos de l'acquisition : "Nous entretenons depuis longtemps des relations fructueuses avec Morgan Scientific. Cet accord est une évolution naturelle pour les deux sociétés, car notre expertise combinée nous permet de nous concentrer sur la fourniture des meilleures solutions diagnostiques possibles, qui peuvent permettre une meilleure compréhension de la santé pulmonaire."

Morgan Scientific est un expert en matière de logiciels destinés aux clients pour les systèmes TFP avancés. ComPAS2, le logiciel phare de la société, alimente la gamme innovante de solutions TFP avancées de Vitalograph, la série VitaloPFT. Morgan Scientific est également un important distributeur des solutions de test de la fonction pulmonaire de Vitalograph aux États-Unis.

M. Keane a déclaré à propos de leur collaboration jusqu'à ce jour : "La création récente de la série VitaloPFT nous a permis d'acquérir une expérience précieuse du travail en équipe et d'instaurer un respect mutuel pour l'expertise de chacun. Morgan Scientific est un complément naturel à la marque Vitalograph, et ce développement apporte une valeur ajoutée incroyable à nos clients dans le monde entier. Cette acquisition nous ouvre la voie pour continuer à développer notre gamme complète de TFP."

Il poursuit : "Vitalograph est une entreprise familiale et reconnaît la volonté pionnière de la famille Morgan de créer une entreprise fondée sur les personnes, l'intégrité, la qualité et l'innovation. Ces valeurs sont au cœur de Vitalograph et sont insufflées dans chaque partie de notre activité aujourd'hui."

Gareth Morgan, fils du fondateur de Morgan Scientific, a déclaré : "Il n'y a pas d'autre entreprise au monde à laquelle nous faisons confiance pour maintenir notre héritage d'innovation et pour continuer à placer les besoins des clients au premier plan de chaque décision. En rejoignant une marque mondialement présente et renommée telle que Vitalograph, nous pourrons concentrer nos efforts sur le développement de l'entreprise grâce à ce que nous connaissons le mieux : l'excellence en matière d'innovation et de service à la clientèle."

L'acquisition de Morgan Scientific est une étape clé dans le projet de Vitalograph de développer son activité de diagnostic respiratoire à l'échelle mondiale, poursuivant son objectif de fournir des solutions de test complètes qui permettent d'offrir les meilleurs soins de santé respiratoire possibles. L'entreprise est au cœur d'une stratégie de croissance ambitieuse et est en passe de tripler son activité de diagnostic respiratoire au cours des quatre années précédant 2026.

L'acquisition coïncide avec le 50e anniversaire de Vitalograph, qui s'est développé à Ennis, en Irlande.

À propos de Vitalograph - https://vitalograph.com/ie/

Fondé à Buckingham en 1963 et disposant depuis 50 ans d'un site de R&D, d'ingénierie et de fabrication à Ennis, dans le comté de Clare, Vitalograph est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de diagnostic respiratoire et de services d'essais cliniques de médicaments. Grâce à des solutions de diagnostic respiratoire précises et fiables, les professionnels de la santé sont en mesure d'apporter les meilleurs soins possibles à leurs patients, où qu'ils se trouvent. Basée à Haverhill, dans le Massachusetts, Morgan Scientific, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Vitalograph.

