Vitalorga rejoint l'industrie des dispositifs médicaux esthétiques en Chine de 372,04 millions de dollars US.

En 2020, l'industrie des dispositifs médicaux esthétiques en Chine représentait 372,04 millions de dollars US et certains prévoient que le marché chinois plus large de la médecine esthétique de luxe atteindra 62 milliards de dollars US (400 milliards de yuans) d'ici cinq ans. Cela ferait de la Chine le premier acteur mondial sur ce segment.

Aujourd'hui, le marché se compose de deux extrêmes. D'une part, les acteurs locaux qui se livrent une concurrence féroce sur les prix en utilisant les méthodes de production et les normes de qualité locales. De l'autre, les marques internationales qui négocient à des prix très élevés, exacerbés par des droits d'importation élevés.

C'est là que Vitalorga intervient.

La marque de cosmétiques médicaux a été fondée en France dans le but de rendre plus accessibles les solutions esthétiques médicales de la plus haute qualité. Elle produit localement en Chine, tout en utilisant une technologie européenne, et en respectant les normes européennes.

Le nom Vitalorga est dérivé des mots latins « vital » : « être en vie », et « vita » : « vie », ainsi que du mot grec « orga » : « outil », « organe ». Il reflète la mission de Vitalorga, qui est de fournir les outils permettant au corps de se sentir vivant et de faire ressortir la beauté qui se trouve en chacun de nous, sans avoir recours à la chirurgie plastique invasive ou à des substances exogènes, mais par le biais de procédures minimes et avec des composants déjà présents dans le corps.

En août prochain, Vitalorga fera officiellement son entrée sur le marché chinois des dispositifs médicaux esthétiques avec la création de Vitalorga China et le lancement de sa gamme de produits à base d'acide hyaluronique.

Vitalorga travaille en étroite collaboration avec le très réputé Changzhou Institute of Medical Materials (CIMM), qui lui apporte ses 37 ans d'expérience dans le domaine et dispose d'un accès aux meilleures matières premières pour la production d'acide hyaluronique, en utilisant des processus de production européens de pointe.

Ce sera la première fois qu'une marque internationale de cette catégorie produira en Chine.

Le professeur Zhifu Sui, directeur exécutif de la Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery en Chine déclare : « Vitalorga offre aux clients une très bonne expérience, avec une douleur considérablement réduite. Le produit est très sûr, sa teneur en l'acide hyaluronique réticulé étant inférieure à 20 % de la valeur standard de la FDA et de la CFDA. Vitalorga est donc idéal pour tous ceux qui recherchent une beauté naturelle avec des expressions faciales intactes. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1602671/Image1.jpg

