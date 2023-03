VitaUrbana lança empreendimento na Vila Clementino

SÃO PAULO, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Bairro nobre da zona sul da cidade de São Paulo, a Vila Clementino oferece a infraestrutura ideal para quem busca morar com praticidade e qualidade, agregando mobilidade urbana e opções culturais, gastronômicas, de lazer e de saúde. Com tantos atrativos, a região foi a escolhida pela incorporadora VitaUrbana para lançar o Nurban Vila Clementino, um empreendimento com conceito contemporâneo e voltado às pessoas que buscam uma vida mais inteligente, conectada e humana, e que também focam no custo-benefício.

O empreendimento possui fachada ativa, com uma loja comercial, e 107 apartamentos compactos com varanda, entre 19m² e 29m². Está a menos de quatro quilômetros da Avenida Paulista e a menos de dois quilômetros do Parque Ibirapuera, de shoppings, hospitais, colégios, aeroporto e centros culturais.

Juan Galan, sócio da Vitaurbana, acrescenta que esses locais representam a vocação cultural da região, com eventos e exposições de grandes nomes das artes nacional e internacional.

Foi a partir dessa vocação cultural que a VitaUrbana decidiu transformar uma das fachadas do projeto em uma vitrine vinculada ao Pop Art. O artista Daniel Menin, um dos precursores deste movimento artístico no Brasil, é quem assinará o mural. A obra em grafite será uma representação feminina, e terá um "Q" de Marylin Monroe, com elementos que remetem às décadas de 1950 e 1960, em uma sobreposição de várias imagens para dar a ideia de uma arte abstrata.

"Uma fachada inspiradora torna o local mais atrativo e proporciona uma experiência visual única", diz Galan. O prédio, com entrega prevista em 2025, terá 19 andares, além da área térrea e uma infraestrutura completa com churrasqueira, cinema ao ar livre, salão de festas, espaço gourmet, piscina, pet place, bicicletário, mercadinho 24h, lavanderia, academia e coworking.

Um de seus grandes diferenciais será a possibilidade de transformar os estúdios de 27m² e 29m² em apartamentos com um dormitório, além de possuir espaço influencer para a produção de conteúdo e vídeos para as redes sociais. "Quem mora em um apartamento compacto, geralmente é solteiro ou, eventualmente, um casal sem filho, que busca praticidade, comodidade, conveniência e, acima de tudo, aproveitar tudo que o bairro tem a oferecer", observa Galan.

Outro grande diferencial é o modelo de crédito associativo, que representa o repasse dos recursos na planta e traz segurança ao cliente e investidor ao obter o financiamento já no momento da compra, antes do início das obras.

