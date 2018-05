Vitel Mobile anuncia parceria exclusiva com a Hyundai Mobile

SEUL, Coreia do Sul, 18 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Vitel Mobile, Inc, maior distribuidora autorizada em mercado aberto da Samsung e da LG na América Latina, anunciou hoje que fez uma parceria exclusiva com a Hyundai Mobile para lançar e distribuir sua linha completa de dispositivos móveis. Essa é uma parceria única, porque a produção e a comercialização são gerenciadas pela Vitel Mobile, Inc., junto com o departamento de licenciamento da Hyundai, que irá supervisionar todos os projetos e controle de qualidade dos dispositivos. Os dispositivos da Hyundai Mobile representam uma reintrodução da marca. "Os smartphones Android da Hyundai Mobile têm sido muito bem recebidos no mercado", disse o presidente-executivo da Vitel Mobile, Inc., Rommey Bahhur. Bahhur disse ainda que o nível de preço da Hyundai Mobile preenche uma lacuna em uma categoria em que as marcas de primeira linha não estão presentes. A Hyundai Mobile complementa a oferta de celulares da Vitel Mobile de marcas bem posicionadas no mundo, em todos os níveis de desejos e necessidades dos consumidores. A atual linha de modelos da Hyundai Mobile irá incluir nove celulares diferentes, com recursos de 3G e LTE, em uma faixa de preço de US$ 39 a US$ 89 no ponto de venda. Bahhur declarou ainda: "Estamos muito satisfeitos com essa parceria. Ter uma marca tão reconhecida mundialmente, como é a Hyundai, com preços muito acessíveis e atraentes, é uma força de mudança no setor". Atualmente, os dispositivos da Hyundai Mobile estão sendo distribuídos e vendidos em toda a América Latina, Caribe e, agora, nos Estados Unidos.