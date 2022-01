Viterra Limited przejmuje Gavilon

Spółka Gavilon ma siedzibę w Omaha w stanie Nebraska i zajmuje się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją zbóż, nasion oleistych, jak również składników paszowych i spożywczych dla producentów żywności, hodowców zwierząt gospodarskich, przetwórców drobiu, przetwórców soi i producentów etanolu na całym świecie.

Wiodąca sieć aktywów Gavilon znajduje się w kluczowych obszarach wzrostu w całych Stanach Zjednoczonych, z dostępem do głównych linii kolejowych, rzek i portów. Gavilon prowadzi również działalność międzynarodową w Meksyku, Ameryce Południowej, Europie i Azji, jak również posiada pośredni mniejszościowy udział w dwóch terminalach portowych w Kalama w stanie Waszyngton i Portland w stanie Oregon.

„Pozyskanie Gavilon potwierdza naszą długoterminową strategię zdecydowanego zwiększenia obecności w Stanach Zjednoczonych, jednym z głównych regionów produkcji i eksportu, co spowoduje dalsze wzmocnienie światowej sieci naszej firmy - powiedział David Mattiske, dyrektor generalny Viterra Limited. - Kombinacja przedsięwzięć początkowych Gavilon i Viterra umożliwi nam zapewnienie zwiększonej wartości i elastyczności dla klientów. Zdołamy dynamicznie wzmocnić nasze zrównoważone łańcuchy dostaw, zapewnić wyższy poziom kontroli jakości i niezawodności, jednocześnie tworząc ekscytujące możliwości dla klientów i pracowników. Z radością powitamy pracowników Gavilon w zespole Viterra i jeszcze bardziej wzmocnimy owocne relacje biznesowe i handlowe, które Gavilon zbudowała z producentami i konsumentami".

Peter Mouthaan, dyrektor finansowy w Viterra Limited, oświadczył: „To przedsięwzięcie świadczy o stałym wsparciu ze strony naszych akcjonariuszy, aby wykorzystać możliwości, które zapewniają znaczący wzrost działalności przy jednoczesnym zachowaniu stabilnego bilansu".

„Finansowanie uzgodnionej ceny zakupu oraz części przejętego kapitału obrotowego zostało zabezpieczone poprzez podpisanie linii finansowania przejęć. Pokrycie pozostałej części kapitału obrotowego zostanie zapewnione poprzez wykorzystanie wpływów z innych zaangażowanych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych w kasie, w tym istniejących dostępnych niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości około 3,6 mld USD na dzień 31 grudnia 2021 roku".

Transakcja jest uzależniona od zwyczajowych zamknięć i zatwierdzeń regulacyjnych i oczekuje się, że zostanie zakończona w drugiej połowie 2022 roku.

Viterra

Firma Viterra wierzy w potencjał powiązań. Ta wiodąca na świecie, w pełni zintegrowana sieć rolnicza łączy producentów z konsumentami za pomocą zrównoważonych, identyfikowalnych i kontrolowanych jakościowo produktów rolnych. Dysponując ponad 17500 utalentowanymi pracownikami działającymi w 37 krajach, strategiczna sieć rolniczych aktywów magazynowych, przetwórczych i transportowych pozwala firmie oferować innowacyjne rozwiązania i otwierać drogi dla jej klientów, tworząc udane, trwałe partnerstwa. Razem stajemy się silniejsi i osiągamy więcej.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA NINIEJSZEJ INFORMACJI WRAZ Z WYPOWIEDZIAMI PROGNOZUJĄCYMI

Niniejsza informacja obejmuje lub zawiera przez odniesienie wypowiedzi, które są lub mogą być uważane za wypowiedzi prognozujące o charakterze prospektywnym. Wypowiedzi prognozujące nie są oparte na faktach historycznych, lecz na aktualnych przewidywaniach, oczekiwaniach, przekonaniach, opiniach, planach, celach, zobowiązaniach, zamiarach i prognozach dotyczących przyszłych zdarzeń, wyników działalności, perspektyw, kondycji finansowej i dyskusji na temat strategii. Wypowiedzi prognozujące mogą być formułowane na piśmie, ale również ustnie.

Wypowiedzi prognozujące z zasady wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem i niepewnością, z których wiele jest poza kontrolą firmy Viterra lub jej podmiotów zależnych. Wypowiedzi prognozujące nie są gwarancją przyszłych wyników i, co często ma miejsce, mogą różnić się istotnie od rzeczywistych wyników.

Firma Viterra, jej podmioty zależne, ani żaden z ich współpracowników, dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub doradców nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, że jakiekolwiek działania, zdarzenia lub wyniki wyrażone lub sugerowane w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszej informacji zostaną faktycznie podjęte, wystąpią lub zostaną osiągnięte. Nie należy polegać (przestrzega się przed poleganiem) na tych wypowiedziach prognozujących, które są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszej informacji lub dzień danej wypowiedzi (w zależności od przypadku),.

Żaden z elementów niniejszej informacji nie może w jakiejkolwiek jurysdykcji stanowić ani być częścią jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty zakupu lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, ani też nie może stanowić rekomendacji lub porady w odniesieniu do jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych lub jakichkolwiek innych kwestii.

Informacje dla mediów: [email protected], +1 (306) 569-6673

Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1734444/Viterra_Inc__Viterra_Limited_to_acquire_Gavilon.jpg

SOURCE Viterra Canada Inc.