Vitória Hotel Concept Campinas recebe Feira de Noivas nos dias 20 e 21 de janeiro, com 25 expositores

6ª Wedding Weekend reúne tem expectativa de gerar R$ 2,5 milhões em negócios

CAMPINAS, Brasil, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Segundo o Seade Estatísticas Vitais, levantamento realizado pelo Sistema Estadual de Análise de Dados da Fundação Seade, até outubro de 2023 a Região Administrativa de Campinas havia registrado 30.986 casamentos, com Campinas na liderança da estatística, com 4.965, seguida por Jundiaí (2.190), Piracicaba (1.903), Limeira (1.412), Sumaré 1.387) e Indaiatuba (1.117). Esse mercado de festas de casamentos movimenta toda a cadeia ligada ao setor, e gira em torno de R$ 40 bilhões em todo o Brasil.

Espaço no Vitória Hotel Concept vai receber 25 expositores / Divulgação

Para ajudar os noivos com a otimização de todo o processo que envolve desde os preparativos até a cerimônia, a Rede Vitória Hotéis, junto com a organizadora de eventos Daniela Placco, promovem nos dias 20 e 21 de janeiro a sexta edição do Wedding Weekend Off (Feira de Noivas). O evento será no Vitória Hall, localizado no Vitória Concept de Campinas.

Neste ano, serão 25 empresas e fornecedores reunidos em um mesmo espaço para mostrar as novidades e os serviços oferecidos a casais. Além dos espaços reservados aos serviços, também serão realizadas apresentações de bandas e corais, demonstrações de serviços e descontos para os casais.

Eduardo Porto, Diretor de Marketing da Rede Vitória Hotéis, conta que a feira tem a proposta de facilitar a vida dos noivos na hora de escolher, selecionar e contratar serviços. Por isso, foram selecionados parceiros de confiança e que vão dar descontos nos pacotes de produtos e serviços.

O evento contará com empresas e fornecedores de todos os segmentos, como foto, vídeo, decoração, bar, docinhos, bolo, vestidos, agência de viagens, dentre outros. A feira vai ser uma oportunidade para que os noivos tenham descontos no fechamento de contratos, com percentual que vai variar de fornecedor para fornecedor.

Um dos participantes da edição 2023 da Wedding Weekend Off é a Rede Vitória hotéis, que está diretamente ligada a casamentos na região, com produtos, serviços e até mesmo recepção de noivos e convidados em suas unidades.

O Vitória Hotél Concept, localizado em uma região central e de fácil acesso, oferece várias opções para uma festa com total conforto e segurança, como quartos especiais para a noite de núpcias: o Grand Suíte e Suite New York. Para quem procura grandes espaços para a realização das festas, a opção fica por conta do Vitória Hall.

O hotel também oferece opções como o Spa Serena (com pacotes especiais para o Dia da Noiva). Por sua vez, o Esquinica, Bellini Ristorante e o Iff contam com toda infraestrutura para receber de grandes cerimônias até os Mini Wedding, em moda atualmente entre os noivos. Outro atrativo é o heliponto, bastante procurado para fotos. Sem contar o Bufet Casa Bellini, que organiza e prepara cardápios para festas e eventos fora das dependências do hotel

Sobre a Feira

Wedding Weekend Off – Feira de Noivas – 6ª edição

Data: dias 20 e 21 de janeiro

Horário: das 15h às 20h

Local: Vitória Hotel Concept Campinas – Avenida José de Sousa Campos, 425 – Nova Campinas

Número de expositores confirmados: 25

