Вице-президент TCSA Говард Чхан председательствует на форуме высокого уровня по вопросам мировой политики с участием экспертов из Нью-Йоркского университета, корпорации Cognizant и Федерального резервного банка
Nov 12, 2020, 05:03 ET
ПАРИЖ, 12 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Вице-президент компании Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) Говард Чхан (Howard Chang) был приглашен в качестве председателя коллегии экспертов по вопросам мировой политики на сессии "Statecraft, Economic Development and Central Bank Reform after the Pandemic" («Управление государством, экономическое развитие и реформа центральных банков после пандемии») в рамках форума «Диалог континентов», проводимого Гамбургским институтом международной экономики (Hamburg Institute of International Economics) и Комитетом за обновление Бреттон-Вудса (Reinventing Bretton Woods Committee, RBWC).
В число признанных экспертов вошли основатель корпорации Cognizant Бенджамин Прин (Benjamin Pring), доцент экономики Школы бизнеса Леонарда Стерна Нью-Йоркского университета Венки Венкатесваран (Venky Venkateswaran) и старший экономический советник Федерального резервного банка Филадельфии Лей Дин (Lei Ding).
Пандемия COVID-19 стала тяжелейшим внешним шоком для мировой экономики. В то же время она повлекла за собой возможность для всех стран пересмотреть существующие парадигмы и переосмыслить перспективы развития человеческого общества. На глобальном уровне мир должен прийти к международному консенсусу и создать новые эффективные механизмы для борьбы с кризисами в сферах здравоохранения, изменения климата, экономического дисбаланса и другими проблемами всеобщего характера. На национальном уровне правительства, политические партии и лидеры должны усовершенствовать свои системы управления и усилить свои возможности в плане построения политически стабильного и экономически процветающего общества.
Большинство стран мира завязли в глубоких экономических проблемах, в частности ставших результатом пандемии. Одновременное проявление денежной инфляции и кризиса в реальной экономике доказывает, что нынешние денежно-кредитные политики становятся все более неэффективными. Если центральные банки продолжат использовать такие традиционные механизмы как процентные ставки, нормы обязательных резервов и увеличение денежной массы, то никакие существенные улучшения в экономическом развитии не будут носить устойчивый характер.
С глобальной точки зрения человечество вступило в информационную эпоху быстрых перемен. Точное, разумное и эффективное использование заново упорядоченных информационных ресурсов несомненно придаст огромную ценность системам государственного управления и ускорит изменения в экономике, окружающей среде и сфере общественных услуг. Центральные банки стран всего мира должны выйти за рамки своих традиционных функций, заключающихся лишь в регулировании процентных ставок и денежной массы, и принять на себя роль «национальной экономической базы данных» и «национального процессора для обработки экономических данных», чтобы позволить информационным ресурсам донести преимущества цифрового общества до каждого гражданина своего государства. О компании TCSA: http://www.tcsa.cloud/
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