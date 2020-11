Howard Chang, viceprezident organizace TCSA předsedal globální panelové diskuzi za účasti zástupců Newyorské univerzity (NYU), firmy Cognizant a Federální rezervní banky

PAŘÍŽ, 11. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Howard Chang, viceprezident organizace TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology) byl požádán, aby předsedal globální panelové diskuzi na téma „Státy, ekonomický rozvoj a reforma centrálních bank v době po pandemii (Statecraft, Economic Development and Central Bank Reform after the Pandemic)", která se uskutečnila v rámci fóra Dialog kontinentů (Dialogue of Continents) pořádaného Hamburským institutem pro světovou ekonomiku (Hamburg Institute of International Economics) a výborem RBWC (Reinventing Bretton Woods Committee).