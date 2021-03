VIVAIA startet eine kostenlose Schnupperaktion für brandneue Kollektionen, um die Öffentlichkeit zu mehr Beteiligung am Thema Nachhaltigkeit einzuladen

„Unsere neue Kollektion SS 2021 ist inspiriert von Frauen in verschiedenen Berufen und Lebensstilen. Wir hoffen, dass wir unseren Kunden mehr Schuhe in verschiedenen Stilen anbieten können, wie z.B. die Pantolette Giselle, die für einen Urlaub am Meer geeignet ist, elegante Absätze Emery und Della, die sowohl für Partys als auch für die tägliche Arbeit geeignet sind, und Sneaker Evermore, die Wanderaktivitäten unterstützen. Jede Frau kann diejenige entdecken, die zu ihrem eigenen Lebensstil passt", so Jeff Evans, der Chefdesigner von VIVAIA, „und in der Zwischenzeit sind wir gespannt auf weiteres Feedback und Vorschläge von ihnen, damit VIVAIA eine bessere Zukunft erreichen kann. Und deshalb haben wir diese Free Trial-Kampagne gestartet."