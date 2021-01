Vivez intelligemment, passez au vert ! - Computime présente au CES 2021 la dernière plateforme de produits et les solutions d'IdO pour le système de CVCA intelligent

HONG KONG, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Un spécialiste des solutions technologiques, de produits et de fabrication -- Computime Group Limited (« Computime » ou la « Société », avec ses filiales, le « Groupe », code boursier : 320.HK) est heureux de participer à l'exposition virtuelle CES 2021 avec sa dernière plate-forme de produits de CVCA et ses solutions de plate-forme d'IdO, et d'y présenter sa capacité optimisée de fournir à ses clients des solutions connectées et complètes

La toute dernière plateforme de produits CVCA de Computime est une gamme complète de produits de contrôle et d'appareils de terrain dotés de la dernière technologie Zigbee 3.0, une norme mondiale ouverte pour la communication sans fil entre les appareils. Cette intégration permet une interconnectivité complète entre les produits, notamment les thermostats de salle intelligente, les régulateurs de vanne de radiateur, les régulateurs de pompe, les capteurs environnementaux et plus encore. Sa grande inclusivité facilite également son application à différents types de systèmes, aidant les clients à construire leurs solutions de chauffage et de refroidissement intelligentes personnalisées. En ce qui concerne la plateforme d'IdO de l'entreprise, de nouvelles fonctionnalités ont été introduites, notamment une passerelle d'IdO pour la connectivité cloud, des solutions cloud de back-end, des interfaces applicatives pour les applications clients et d'autres intégrations cloud-to-cloud.

Le CES est largement reconnu comme le plus grand salon technologique aux États-Unis. Organisé par la CTA (Consumer Technology Association), cet événement annuel attire plus de 4 400 entreprises du monde entier. Cette année, en raison de la pandémie, le CES 2021 est organisé en distanciel. Cet événement de 4 jours (du 11 au 14 janvier) demeure néanmoins une occasion précieuse pour les entreprises de présenter leurs derniers produits, d'écouter les nouvelles idées des leaders d'opinion et de s'engager avec des marques et des start-ups mondiales.

M. Pak Hong (Bernard) AUYANG, PDG et directeur général de Computime Group Limited, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à la CTA d'avoir fourni cette plateforme pour présenter nos capacités novatrices sur la scène mondiale. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, les gens passent plus de temps à la maison, ce qui a alors entraîné une augmentation de la demande pour des technologies intelligentes et durables axées sur le confort domestique, notamment des systèmes CVCA intelligents et des solutions d'IdO. Notre dernière plateforme de produits de CVCA et notre solution d'IdO présentée au cours du CES 2021 reflètent nos avancées innovantes en matière de technologies de maison intelligente et l'engagement de la Société à proposer à ses clients des solutions nouvelles et intégrées. Avec l'appui de notre équipe de 200 ingénieurs, nos 4 000 collaborateurs et nos cinq sites de fabrication, notre équipe continuera de repousser les limites de la technologie domestique, en s'engageant dans la mission de permettre un mode de vie intelligent et durable à l'échelle mondiale. »

À propos de Computime Group Limited

Computime Group Limited est un spécialiste de la conception, de la fabrication et des solutions de l'Internet des objets dans le domaine des services de fabrication d'appareils électroniques. L'entreprise propose une conception personnalisée clé en main et fabrique des solutions pour une liste établie et diversifiée de clients. Grâce à une IP personnalisée et à des capacités de recherche et développement sophistiquées, le Groupe a également lancé sa propre gamme de produits exclusifs sous la marque SALUS sur les marchés européens et nord-américains.

SOURCE Computime Group Limited