Vivo Capital clôt un fonds sursouscrit de 635 millions d'USD pour investir dans des fonds de placement publics du secteur de la santé

PALO ALTO, Californie, 11 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Vivo Capital, une société de placement du secteur de la santé disposant de bureaux à Palo Alto, Beijing, Shanghai et Taipei, a annoncé le closing final de Vivo Opportunity Fund, L.P. (le « fonds »), qui a reçu 635 millions d'USD de sursouscriptions, portant ainsi le total des fonds sous gestion de la société à plus de 2,2 milliards d'USD.

En tant que fonds de placement publics à long terme, le fonds prévoit d'investir le capital dans des sociétés publiques de petites et moyennes capitalisations du secteur des sciences de la vie, à travers des financements de suivi, des placements privés, des introductions en bourse et des achats d'un bloc. Vivo entend tirer parti de sa vaste expérience du secteur et de l'approche reposant sur les fondamentaux de ses fonds précédents, qui ont investi dans des sociétés privées et publiques de produits thérapeutiques. Le fonds s'attache à investir dans des sociétés qui lancent des produits novateurs sur le marché.

Les investisseurs du fonds comprennent des institutions financières, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des entreprises familiales.

À propos de Vivo Capital



Fondée en 1996, Vivo Capital est une société de placement du secteur de la santé, qui investit dans des entreprises de grande qualité à travers le monde et se consacre à leur développement. Forte de plus de 2,2 milliards d'USD sous gestion dans plusieurs fonds, Vivo Capital adopte une stratégie unique, à plusieurs volets, qui consiste à identifier et à travailler avec des entreprises qui élaborent et commercialisent des produits et des technologies. Vivo Capital (http://www.vivocapital.com/) dispose de bureaux à Palo Alto, Beijing, Shanghai et Taipei.

Related Links

http://www.vivoventures.com