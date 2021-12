Vizolution fortalece equipe de vendas com contratação sênior

"Estou ansiosa para gerar valor real para os novos clientes na região da América Latina, por meio da implementação do software da Vizolution", disse Cristina. "Com mais pessoas trabalhando em casa e setores como serviços financeiros se tornando on-line, é mais importante do que nunca que as empresas facilitem ao máximo a vida de seus clientes.

"A Vizolution permite que as empresas dupliquem a qualidade das experiências presenciais em todos os canais e já construiu jornadas de clientes líderes de mercado, incluindo integração de novas contratações (onboarding), empréstimos, patrimônio, coleções e muito mais."

Bill Safran, cofundador e CEO da Vizolution, disse: "Estamos muito felizes que Cristina tenha escolhido trabalhar conosco. Ela tem uma enorme experiência em vendas e atendimento ao cliente nos setores de software e serviços e será uma das principais impulsionadoras de nossa expansão para o novo mercado geográfico.

"São tempos emocionantes para a Vizolution, à medida que empresas de todos os lugares buscam a transformação digital para superar os desafios de atender aos clientes de forma remota."

Sobre a Vizolution

A Vizolution é uma empresa de tecnologia com sede no Reino Unido que desenvolve jornadas de clientes líderes de mercado que duplicam a qualidade das experiências presenciais em todos os canais.

A plataforma da Vizolution capacita as empresas a simplificar tudo, desde pontos problemáticos específicos até jornadas completas de ponta a ponta, em todos os canais, tanto assistidos quanto não assistidos.

Grandes empresas globais de serviços financeiros, telecomunicações e seguros já viram os benefícios de nossa plataforma, incluindo 40% de aumento nas conversões de vendas (Santander), >£30 milhões em economias (NatWest), redução de 90% no tempo de transação (Santander), aumento de 100% na conformidade (Telefonica O2) e melhoria das experiências dos clientes com Net Promoter Scores superiores a 90 (HSBC).

A plataforma da Vizolution, ganhadora de vários prêmios, pode entrar em operação em apenas 48 horas, tem milhares de APIs pré-existentes, tem segurança de nível empresarial (ISO27001) e oferece resiliência de nível empresarial (fornecedor de nível 1/categoria A para os principais bancos globais).

Para mais informações, acesse vizolution.com.

