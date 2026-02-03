Vizrt révolutionne les communications d'entreprise avec la réalité augmentée activée par l'IA dans Zoom

Vizrt propose des outils de diffusion de niveau professionnel dans les réunions et les salles Zoom, offrant des expériences immersives à des publics internes et externes dans le monde entier

LONDRES, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Vizrt, le leader de la technologie de production en direct, qui révolutionne l'expérience et l'engagement des téléspectateurs, présente aujourd'hui deux solutions inédites en partenariat avec Zoom, la plateforme de collaboration AI-first.

Vizrt CaptivAIte in the Zoom Room Vizrt InteractifAI in a Zoom Meeting

Avec InteractifAI et CaptivAIte, les professionnels de tous les secteurs qui utilisent Zoom peuvent améliorer leurs communications d'entreprise - y compris les lancements de produits, les webinaires de formation, les assemblées générales et les présentations exécutives - en procurant un nouveau niveau d'engagement aux participants et en permettant la conversion du contenu en action.

« Une communication percutante consiste à couper court au bruit et à positionner clairement ce qui est important. Dans ce monde de plus en plus numérique et virtuel, les équipes sont inondées de messages, de réunions successives et de présentations », déclare Rohit Nagarajan, PDG de Vizrt. « Les gens n'ont pas besoin de plus de bruit, ils ont besoin de clarté. Les éléments visuels qui illustrent et contextualisent les informations permettent de surmonter ces obstacles, de sorte que la vision se transforme en stratégie et que la stratégie inspire l'action. »

InteractifAI : une installation simple, des possibilités infinies

InteractifAI est une application conçue pour les utilisateurs quotidiens qui désirent transformer les réunions Zoom à n'importe quelle échelle. Grâce à une interface utilisateur intuitive et à des modèles en un clic, des graphiques professionnels et personnalisés peuvent être directement superposés aux flux vidéo des participants à Zoom, remplaçant ainsi les diapositives ennuyeuses et donnant plus d'animation au contenu.

Les clients peuvent ajouter des visuels dynamiques personnalisés au gré des impératifs de leur marque, y compris des noms, des titres de postes et des graphiques, pour inspirer le public, éduquer les étudiants et connecter les équipes en cliquant sur un bouton. En tant qu'application Zoom utilisant Surface Framework, InteractifAI fonctionne directement avec Zoom Meetings, offrant aux participants une vue instantanée des visuels de qualité et des graphiques de marque.

Les hôtes peuvent améliorer les réunions virtuelles en y incorporant des éléments visuels divers et en direct. Des logos, des détails sur les intervenants, des ordres du jour, des codes QR et des données provenant de diverses sources, y compris les réseaux sociaux, les documents en ligne et de nombreux formats de fichiers, peuvent être ajoutés directement dans les flux vidéo des participants à Zoom, permettant ainsi une interactivité totale sans que le présentateur n'ait jamais besoin de détourner son attention ou de sortir de l'écran.

CaptivAIte : réalité augmentée alimentée par l'IA pour Zoom Rooms

De l'installation à la présentation, CaptivAIte est conçu pour être simple. Cette solution transformatrice intègre de façon transparente des graphiques de réalité augmentée (RA) directement dans les salles Zoom AV personnalisées - transformant ces espaces en studios professionnels capables d'améliorer n'importe quel type de communication d'entreprise sur la plateforme Zoom.

Avec l'AI Keyer de Vizrt, la création et l'insertion de graphismes AR pilotés par les données de CaptivAIte éliminent le besoin de configurations complexes d'écrans verts. Grâce aux graphiques en temps réel et à la téléportation révolutionnaire des contributeurs à distance, les professionnels remplacent sans effort les diapositives plates par des éléments immersifs et conviviaux.

Cette dernière innovation fait suite à l'intégration récente de la technologie avancée de NDI, la norme de connectivité vidéo pour AV-over-IP dans les produits Zoom. Un flux de travail rationalisé, activé par les puissantes fonctions NDI des Custom AV Zoom Rooms, permet aux présentateurs de se concentrer sur la transmission de leur message et d'optimiser l'engagement de l'auditoire.

« Nous pensons que l'engagement des téléspectateurs et l'impact de l'information sont directement liés à une production de qualité », déclare Andy Carluccio, responsable de l'innovation client chez Zoom. « En combinant les outils graphiques et les technologies d'intelligence artificielle de Vizrt avec nos solutions Zoom for Broadcast, primées aux Emmy Awards, dans Zoom Meetings et Zoom Rooms, InteractifAI et CaptivAIte procurent des capacités de vidéo immersive à la production de contenu d'entreprise. »

L'innovation par les partenariats

Le partenariat de longue date entre Vizrt et Zoom est fondé sur l'objectif mutuel de permettre aux individus de communiquer efficacement. Vizrt fait maintenant partie du programme d'échange ISV de Zoom, permettant aux clients d'acheter InteractifAI et CaptivAIte directement auprès de Zoom.

« Les visuels dynamiques de Vizrt ont depuis longtemps façonné la façon dont le public perçoit les nouvelles, le divertissement et le sport », a déclaré Jared Dennison, responsable mondial, ISV Exchange chez Zoom. « Avec l'adhésion de Vizrt au programme ISV Exchange de Zoom, ces puissantes capacités de narration sont maintenant disponibles via Zoom - permettant aux organisations d'élever leur façon de communiquer et de se connecter à l'échelle mondiale. »

InteractifAI et CaptivAIte seront disponibles pour les utilisateurs de Zoom à partir du 20 février 2026. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.vizrt.com/products/zoom/

Rejoignez Vizrt à l'ISE (Hall 4, stand 4Q500) pour une démonstration pratique des solutions.

À propos de Vizrt

Vizrt est le leader des solutions d'images en temps réel et de production en direct destinées aux créateurs de contenu.

Depuis 25 ans, Vizrt invente de nouveaux flux de travail simplifiés pour la narration dans l'actualité, le sport, la diffusion, l'éducation, le divertissement, les événements en direct, les médias numériques, la publicité ou tout autre domaine où la vidéo est présente, et contribue à définir et à remodeler la création et le partage mondial de vidéos.

La mission de Vizrt consiste à proposer à ses clients des solutions innovantes en matière de graphisme, d'informatique en nuage, de production à distance et en direct, de diffusion en direct, de production sportive, de réalité virtuelle et de studios virtuels ainsi que d'infrastructure, pour finalement raconter davantage d'histoires en mieux.

Dans un monde où la durée d'attention est courte, attirer et retenir le public pour le divertissement, l'éducation ou l'information exige un certain savoir-faire, alliant conception et vision. L'équipe d'experts de Vizrt, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ses solutions créatives leaders du marché proposent aux auteurs tout ce qu'il faut pour éblouir le public avec simplicité et efficacité, mais tout en beauté.

Des milliards de personnes regardent chaque jour des histoires ou des vidéos diffusées sur Vizrt, notamment par des sociétés de médias telles que Al Arabiya, Al Jazeera, BBC, CNN, CBS, ESPN, FOX, NBC, NHL, NFL, NRK, Sky Group, la Cour suprême du Royaume-Uni, les Giants de New York, Nickelodeon, CBS Radio, ESPN Radio, MTV, USA TODAY, le département américain de la sécurité intérieure (DHS), la NASA, PWC et plus de 80 % des entreprises américaines du classement Fortune 100.

Vizrt est une entreprise mondiale employant 700 personnes dans plus de 40 pays, détenue en structure privée par Nordic Capital.

