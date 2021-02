VLP BioTech, Inc. annonce une immunothérapie conçue pour le traitement des infections chroniques au VHB/VHD

- VLP BioTech a mis au point un inhibiteur d'entrée virale à base de vaccin pour le traitement du VHB/VHD chronique.

- Le traitement à base de vaccins présente des avantages significatifs par rapport à un inhibiteur d'entrée à base de peptides (Hepcludex).

SAN DIEGO, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- VLP BioTech, Inc, une société privée de biotechnologie préclinique, spécialisée dans la conception de vaccins à base d'épitopes, annonce la mise au point d'un vaccin thérapeutique pour le traitement des infections chroniques à VHB/VHD. Dans le cadre d'un développement important dans le traitement des infections chroniques par le VHB/VHD, MYR GmbH, qui sera acquise par Gilead Sciences, a récemment fourni une preuve de concept clinique pour l'efficacité d'un inhibiteur d'entrée virale à base de peptide (Hepcludex). VLP BioTech annonce le développement d'un inhibiteur d'entrée virale plus pratique, basé sur un vaccin, pour bloquer l'invasion du foie par le VHB/VHD. VLP BioTech Inc. recherche des partenaires ou des licenciés potentiels intéressés par le développement clinique de cette technologie ou des thérapies combinées.

Le produit thérapeutique de MYR GmbH est un peptide PreS1 myristoylé qui bloque l'entrée du virus dans les cellules hépatiques en se liant au récepteur hépatocytaire spécifique du virus (NTCP), cependant, il nécessite des injections quotidiennes de peptide. Comme le VHB et le VHD utilisent le même récepteur, un inhibiteur d'entrée est fonctionnel contre les deux virus. La thérapie vaccinale de VLP BioTech est basée sur des particules pseudo-virales (VLP) présentant de multiples épitopes de cellules B spécifiques à PreS1 qui contournent la tolérance immunitaire et génèrent des anticorps qui se lient directement au virus et préviennent l'infection aiguë et éliminent le VHB sérique dans un modèle d'infection chronique. La vaccination est supérieure à la thérapie peptidique parce que les anticorps PreS1 se lient au virus plutôt qu'à la cellule hépatique (moins de toxicité potentielle), parce qu'elle nécessite 2 à 3 injections de VLP espacées sur des mois par opposition à des injections quotidiennes de peptides pendant 24 à 48 semaines, parce qu'elle est nettement moins coûteuse et que les anticorps anti-PreS1 ont de nombreuses fonctions effectrices contre le virus que le peptide ne possède pas.

Notre approche basée sur les VLP est hautement compatible avec les thérapies bi-modes ou multi-modes. En effet, dans notre récente publication, nous mettons en évidence une stratégie combinée visant à obtenir également des CTL spécifiques au VHB (https://doi.org/10.1080/21645515.2019.1689745). Nous sommes intéressés par la recherche d'un partenaire ou d'un licencié pour faire avancer cette thérapie immunitaire, en attente de brevet, vers une évaluation clinique. Si vous êtes intéressé ou pour plus d'informations sur la plate-forme ou sur notre vaccin contre la malaria, contactez [email protected] ou [email protected]

