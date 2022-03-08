Внедрение открытых стандартов IoT делает EMQ новейшим фундаментальным спонсором OASIS Open

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EMQ Technologies Co., Ltd.

Mar 08, 2022, 19:44 ET

ХАНЧЖОУ (Китай), 9 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный консорциум открытых источников и стандартов OASIS Open объявил о том, что компания EMQ — поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для инфраструктуры обработки данных Интернета вещей — является его новейшим фундаментальным спонсором. EMQ присоединяется к IBM на уровне «фундаментальный спонсор» в поддержку миссии OASIS на высочайшем уровне.

В 2020 году компания EMQ — ведущий поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для Интернета вещей (IoT) — присоединилась к миссии OASIS в целях содействия продвижению стандарта OASIS для протокола обмена сообщениями Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), наиболее широко используемого в целях Интернета вещей (IoT). Поддержка EMQ имеет решающее значение для содействия разработке и внедрению открытых стандартов и помогает OASIS выполнять свою миссию. Для получения более подробной информации о разработке спецификаций MQTT и механизма обмена сообщениями IoT, а также работе над ними компании EMQ ознакомьтесь с этой публикацией в блоге на веб-сайте компании EMQ.

«Мы рады приветствовать EMQ в качестве фундаментального спонсора, — заявил исполнительный директор OASIS Open Гай Мартин (Guy Martin). — С момента присоединения EMQ к миссии OASIS компания находится в авангарде передовых исследований с использованием протокола MQTT over QUIC и стремится стандартизировать его совместно с Техническим комитетом MQTT. Мы высоко ценим щедрую поддержку со стороны компании EMQ, демонстрирующую ее твердое намерение использовать протокол MQTT и стимулировать внедрение открытых стандартов, и восхищаемся ее вкладом в развитие ресурсов с открытым исходным кодом и сферу IoT».

Будучи одним из первых и ведущих поставщиков программного обеспечения для инфраструктуры обработки данных Интернета вещей, компания EMQ с 2013 года работает над созданием распределенного MQTT-посредника с открытым исходным кодом, совместимого со спецификациями MQTT 3.1 и 3.1.1. Когда в 2016 году MQTT стал одним из открытых стандартов OASIS, компания EMQ активно участвовала в разработке и обсуждении спецификации MQTT 5.0. В 2020 году компания EMQ выпустила EMQX — первый в мире сервер MQTT 5.0, полностью реализующий новейшую спецификацию.

«Мы рады возможности стать фундаментальным спонсором миссии OASIS и участвовать в работе Технического комитета MQTT. Мы надеемся, что новейшие разработки, внесенные компанией EMQ в MQTT-сервер, включая MQTT over QUIC и MQTT Streaming, в будущем войдут в число открытых стандартов MQTT. Мы с нетерпением ожидаем начала тесного сотрудничества с OASIS в целях дальнейшего стимулирования применения MQTT в индустрии и сценариях IoT, а также поддержки перспективных решений в сфере Интернета вещей (IoT) и цифровой трансформации предприятий», — заявил глава компании EMQ Фэн Ли (Feng Lee).

Информация о компании EMQ

https://www.emqx.com/ 

EMQ — поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для инфраструктуры обработки данных Интернета вещей (IoT), предоставляющий ведущую в мире облачную платформу обмена сообщениями IoT и потоковую базу данных, обеспечивающие универсальное облачное решение для информационных соединений, перемещений, обработки и анализа данных Интернета вещей в режиме реального времени, от граничных до облачных и многооблачных сред.

Этот флагманский продукт EMQX внедрен более чем 10 тысячами корпоративных пользователей из более чем 50 стран и обеспечивает взаимодействие более 100 миллионов устройств IoT по всему миру. Компания EMQ, пользующаяся доверием более чем 300 клиентов, работающих в критически важной для бизнеса производственной среде, обеспечивает реализацию перспективных решений в сфере IoT и цифровой трансформации предприятий.

Информация об организации OASIS Open 

https://www.oasis-open.org/ 

OASIS — одна из наиболее авторитетных в мире некоммерческих организаций, занимающихся внедрением открытого исходного кода и открытых стандартов — стимулирует беспрепятственную и прозрачную разработку программного обеспечения и стандартов с открытым исходным кодом за счет глобального сотрудничества и сообщества. OASIS является родиной всемирных стандартов в сферах интернета вещей (IoT), кибербезопасности, блокчейна, конфиденциальности, криптографии, облачных вычислений, городской мобильности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и других контент-технологий. Многие стандарты OASIS впоследствии ратифицируются компетентными органами и упоминаются в международных программных документах, а также используются при осуществлении государственных закупок.

SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.

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