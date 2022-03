En faisant progresser les normes ouvertes de l'IoT, EMQ devient le tout nouveau sponsor fondateur d'OASIS Open

HANGZHOU, Chine, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- OASIS Open, le consortium international de normalisation et open source, a annoncé aujourd'hui qu'EMQ, un fournisseur de logiciels d'infrastructure de données open source pour l'Internet des objets, est devenu son tout nouveau sponsor fondateur. EMQ rejoint IBM en qualité de sponsor fondateur, soutenant la mission d'OASIS au plus haut niveau.

EMQ, le principal fournisseur de logiciels open source pour l'IoT, a rejoint OASIS en 2020 afin d'aider à faire progresser la norme OASIS pour le protocole Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), le protocole de messagerie le plus couramment utilisé pour l'IoT. Le soutien d'EMQ est essentiel pour faire progresser le développement et l'adoption de normes ouvertes et permet à OASIS de remplir sa mission. Pour en savoir plus sur le développement des spécifications MQTT, les messages IoT et le travail d'EMQ à leur sujet, veuillez lire ce billet de blog sur le site Web d'EMQ.

« Nous sommes très heureux d'accueillir EMQ en tant que sponsor fondateur », a déclaré Guy Martin, directeur général d'OASIS Open. « Depuis qu'EMQ a rejoint OASIS, ils mènent des recherches de pointe en utilisant le protocole MQTT sur QUIC et visent à le normaliser avec le Comité technique MQTT. Nous apprécions le soutien généreux d'EMQ, qui démontre son engagement envers MQTT et l'avancement des normes ouvertes, et nous admirons sa contribution à l'open source et à l'industrie de l'IoT. »

En tant que fournisseur de logiciels d'infrastructure de données IoT pionnier et leader, EMQ travaille sur le courtier MQTT distribué open source compatible avec les spécifications MQTT 3.1 et 3.1.1 depuis 2013. Lorsque MQTT est devenu une norme ouverte OASIS en 2016, EMQ a activement participé au développement et à la discussion de la spécification MQTT 5.0. En 2020, EMQ a lancé EMQX, le premier serveur MQTT 5.0 au monde, mettant entièrement en œuvre la dernière spécification.

« Nous sommes heureux d'être un sponsor fondateur d'OASIS et de participer au Comité technique MQTT. Nous espérons que les innovations apportées par EMQ au serveur MQTT, y compris MQTT sur QUIC, et MQTT Streaming, feront partie des normes ouvertes MQTT à l'avenir. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec OASIS pour promouvoir davantage l'application MQTT dans l'industrie et les scénarios IoT, afin de stimuler les solutions IoT à l'épreuve du temps et la transformation numérique des entreprises », a déclaré Feng Lee, PDG d'EMQ.

À propos d'EMQ

https://www.emqx.com/

EMQ est un fournisseur de logiciels d'infrastructure de données IoT open source, fournissant une plateforme de messagerie IoT basée sur MQTT native du cloud et une base de données de streaming de premier plan, fournissant une solution cloud native unique pour la connexion, le déplacement, le traitement et l'analyse des données IoT en temps réel, de la périphérie au cloud en passant par le multicloud.

Le produit phare EMQX est adopté par plus de 10 000 utilisateurs d'entreprise de plus de 50 pays, connectant plus de 100 millions d'appareils IoT dans le monde. Approuvé par plus de 300 clients dans un environnement de production critique, EMQ stimule les solutions IoT à l'épreuve du temps et la transformation numérique des entreprises.

À propos d'OASIS Open

https://www.oasis-open.org/

OASIS, l'un des organismes de normalisation ouverts et open source à but non lucratif les plus respectés au monde, fait progresser le développement équitable et transparent de logiciels et de normes open source grâce au pouvoir de la collaboration et de la communauté mondiales. OASIS est le berceau des normes mondiales en IoT, cybersécurité, blockchain, confidentialité, cryptographie, cloud computing, mobilité urbaine, gestion des urgences et autres technologies de contenu. De nombreuses normes OASIS sont ensuite ratifiées par des organismes de droit et sont référencées dans les politiques internationales et les marchés publics.

