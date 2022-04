VOBILE GROUP OBTIENT UN FINANCEMENT D'ACQUISITION DE PLUS DE 127 MILLIONS DE DOLLARS US PAR LE BIAIS DE HSBC

SANTA CLARA, Californie, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Vobile Group Limited (SEHK: 3738;OTCQX : VOBIF), un leader mondial du Software-as-a-Service pour la protection et la monétisation du contenu vidéo en ligne, a obtenu une facilité de plus de 127 millions de dollars US pour son acquisition proposée de Particle Culture Technology Group en Chine continentale. Dirigé uniquement par HSBC, le financement sur mesure comprend des facilités bilatérales de premier rang ainsi que des fonds de crédit privés, permettant à Vobile de mener à bien sa stratégie d'innovation et de croissance en Chine continentale dans un contexte d'évolution rapide du paysage technologique.

« Avoir le soutien total de HSBC, l'une des plus grandes organisations mondiales de services bancaires et financiers, ouvre un monde d'opportunités de croissance pour Vobile », a déclaré Yangbin Wang, président et PDG de Vobile Group. « La solution de financement fournie par HSBC Commercial Banking nous permet d'aller de l'avant avec la clôture de l'acquisition majeure annoncée, ce qui accélérera encore la croissance de notre activité en Chine. Nous sommes impatients d'étendre notre collaboration avec HSBC à l'avenir. »

Frank Fang, Directeur Général et Chef de la Banque Commerciale, Hong Kong et Macao, de HSBC, a déclaré : « La technologie et l'innovation sont l'un des principaux moteurs de l'économie de la Chine continentale. HSBC est ravie de mettre en place une solution de financement sur mesure pour Vobile, renforçant ainsi notre relation en soutenant son ambition commerciale de s'étendre en Chine continentale. Cette transaction reflète également l'engagement stratégique de la Banque à aider les entrepreneurs et les secteurs de la nouvelle économie à se connecter à de nouvelles opportunités grâce à notre réseau mondial et à notre expertise financière. »

En tant que partenaire bancaire clé, HSBC a soutenu le parcours de croissance de Vobile dès le début, depuis 2015, en fournissant une large gamme de services tout au long du cycle de vie de l'entreprise. En plus du financement de l'acquisition, la Banque a fourni l'an dernier une facilité de dépenses d'investissement dans le cadre du HSBC GBA+ Technology Fund, un dispositif de financement par emprunt qui soutient les entreprises à forte croissance de la nouvelle économie dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

À propos de Vobile Group

Vobile est un leader mondial des services Software-as-a-Service pour la protection et la monétisation du contenu vidéo en ligne. Ses plateformes SaaS, les meilleures de leur catégorie, sont largement utilisées par les studios de cinéma, les réseaux de télévision et les maisons de disques, ce qui permet une protection efficace du contenu pour les titulaires de droits et accélère la croissance de leurs revenus dans l'économie numérique. Vobile est présent sur tous les continents, en Amérique du Nord, en Asie, en Australie et en Europe.

