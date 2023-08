Você conhece os benefícios do Extrato de Edelweiss para a sua pele? Conheça o ingrediente-chave para o combate ao envelhecimento precoce

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)2, um dos maiores responsáveis pelo envelhecimento da pele são os radicais livres, moléculas responsáveis pela oxidação de células saudáveis. A partir dos 18 anos, o nosso corpo passa a produzir menos enzimas neutralizantes dos radicais livres. Ao mesmo tempo, os fatores externos colaboram com o aumento dessas moléculas.

Mas, ingredientes naturais, inseridos em uma boa rotina de skincare, têm feito a diferença quando o assunto é manter a pele rejuvenescida, luminosa e saudável. Presente na composição de alguns dermocosméticos, como os da linha Cetaphil Healthy Renew, o extrato de edelweiss, originado de uma flor cultivada em regiões montanhosas, oferece ação antioxidante e antiglicante. Mas você sabe o que isso significa para a aparência e saúde da sua pele?

"Os antioxidantes são muito importantes para manter a saúde da pele. Eles neutralizam a ação dos radicais livres, impedindo que causem danos às nossas células e, consequentemente, preservam a nossa pele. O extrato de edelweiss tem uma ação antioxidante ampla, formando uma barreira de proteção eficaz contra os fatores externos que podem acelerar o envelhecimento e o surgimento de rugas e linhas de expressão", diz a dermatologista Vivian Simões (CRM RS0036497).

E como funciona a ação antiglicante? A especialista explica que a glicação é o nome que se dá à associação entre uma molécula de açúcar e uma proteína. "Esse processo faz com que as proteínas percam a sua função biológica no nosso organismo, ocasionando o envelhecimento precoce de músculos, vasos sanguíneos e até mesmo dos nossos órgãos. Como a pele é constituída por proteínas como colágeno e elastina, o envelhecimento fica mais evidente", afirma a dermatologista. "Dermocosméticos com agentes antiglicantes impedem que as moléculas de açúcar ajam na nossa pele", complementa.

Toda linha Cetaphil Healthy Renew conta com o extrato de edelweiss, que oferece os benefícios da ação antioxidante e antiglicante. Conheça os detalhes dos produtos e saiba como usá-los:

1. Solução Micelar Hidratante Tripla Ação Cetaphil Healthy Renew

Perfeito para limpar profundamente a pele3, removendo maquiagem4* e até protetores solares químicos ou minerais resistentes à água5. O produto tem ação antipoluição6* e ainda proporciona e sensação de pele nutrida enquanto limpa7.

Modo de uso: com o auxílio de um disco de algodão, aplique o produto no rosto e pescoço 2 vezes ao dia, todas as manhãs e noites.

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

2. Sérum para Olhos Cetaphil Healthy Renew

Além de agir reduzindo a quantidade e a profundidade das rugas8, diminui os sinais de fadiga e olheiras9. Também oferece hidratação por 24h10 e ajuda a melhorar a luminosidade e uniformização do tom de pele11.

Modo de uso: com a pele limpa, espalhe o produto com movimentos circulares em toda a região dos olhos.

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

3. Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew

Age nos 9 sinais de envelhecimento: luminosidade, elasticidade, firmeza, aparência de linhas finas, brilho, hidratação, textura, maleabilidade e uniformidade da pele12. Com efeito antioxidante13, é possível observar a redução de 23% das rugas14*, após 4 semanas de uso, e o aumento da elasticidade da pele em 52%15*.

Modo de uso: com a pele completamente limpa, aplique o produto no rosto e pescoço.

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

4. Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil Healthy Renew

O creme noturno é clinicamente comprovado para minimizar os sinais de envelhecimento em todos os tipos de pele16-17.

Modo de uso: você pode aplicá-lo após o uso de outros produtos da linha ou individualmente. É importante estar com a pele limpa. Espalhe em todo o rosto, com movimentos circulares, antes de dormir.

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

Agora que você já conhece Cetaphil Healthy Renew não deixe de estabelecer uma rotina de cuidados com os produtos, para garantir o poder antioxidante e antiglicante do extrato de edelweiss, e todos os outros benefícios que a linha oferece. E lembre-se de consultar um dermatologista.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com/br e galdermaaesthetics.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197128/CETAPHIL_LATAM_HEALTHY_RENEW_TONER_160ml_FOP.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197125/CETAPHIL_LATAM_HEALTHY_RENEW_EYE_SERUM_15g_FOP.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197126/CETAPHIL_LATAM_HEALTHY_RENEW_FACE_SERUM_30g_FOP.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197127/CETAPHIL_LATAM_HEALTHY_RENEW_NIGHT_CREAM_50g_FOP_45L.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197129/cetaphill0758copiar.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma

