Você espreme cravos e espinhas? Entenda os riscos e como esse hábito pode prejudicar a saúde da pele

"Espremer espinhas pode parecer inofensivo, mas além de piorar a lesão, deixando o local mais inchado e dolorido, ainda oferece o risco de infecção. Em casos mais complexos, pode ser preciso recorrer a antibióticos. Isso porque espremer comedões facilita a entrada de bactérias no local", explica a dermatologista Ericka Marinho (CRM: SP0163552).

Uma limpeza de pele, realizada por um profissional especializado, é uma ótima forma de extrair cravos e espinhas sem causar danos à saúde da pele. Sua frequência deve ser determinada por um dermatologista. Produtos que ajudam a controlar a oleosidade e a acne também são excelentes aliados para a manutenção dos cuidados diários. Além disso, a especialista reforça sobre a importância de buscar a orientação médica: "a acne tem graus diferentes e apenas um dermatologista poderá definir a melhor forma de conduzir o caso".

Como cuidar da pele acneica corretamente?

Geralmente, quem tem a pele oleosa tem mais chances de sofrer com os temidos cravos e espinhas. A rotina de cuidados, com produtos específicos que ajudem a conter a oleosidade, é essencial. A linha Dermotivin Benzac, especializada nos cuidados com a pele oleosa e acneica, listou alguns passos indispensáveis de skincare que você pode adotar. Mas não deixe de procurar um dermatologista regularmente:

1. Limpeza da pele pela manhã e à noite

Ao acordar e antes de dormir, é importante lavar o rosto com um sabonete específico que atenda às necessidades da sua pele. Para quem precisa controlar a oleosidade, o Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control tem efeito adstringente1, evitando cravos e espinhas2 e reduzindo oleosidade e excesso de brilho3.

2. Hidratação na medida certa

Pele oleosa também precisa de hidratação. E com o produto certo, é possível hidratar e controlar o excesso de oleosidade. O Hidratante Facial Matificante Dermotivin Benzac Oil Control, por exemplo, promove hidratação por 24 horas4, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas5*. Além disso, 89,7% dos usuários notaram que o produto é rapidamente absorvido pela pele6**, ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.

3. Cuidado para a pele acneica sensibilizada

Os cuidados realizados para a recuperação da pele acneica podem deixá-la ainda mais sensível. Com tecnologia derivada de probióticos, conhecida por balancear o microbioma da pele7, o Hidratante Microbioma Equilibrado Dermotivin Benzac Oil Control ajuda a melhorar esse desconforto e irritação8, além de ajudar a reduzir as lesões acneicas9.

4. Ação anti-inflamatória

A pele acneica, muitas vezes, precisa de produtos específicos para tratar a inflamação causada pelas espinhas. Os géis de tratamento Dermotivin Benzac AC estão disponíveis nas concentrações 5%10 e 10%11, e oferecem ação anti-inflamatória, diminuindo as espinhas12-13. Além disso, também eliminam 94% das bactérias que causam acne, em 1 semana14*.

Não se esqueça de consultar um dermatologista para entender quais são os produtos e cuidados mais adequados às suas necessidades.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://www.dermotivin.com.br/benzac

FONTE Galderma

