Você já ouviu falar nas 15 ceramidas? Entenda como atuam e quais benefícios oferecem para a pele

Dermatologista explica o que são as ceramidas e sua importância para fortalecer a barreira cutânea e a hidratação da pele

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Provavelmente você já ouviu falar nesse nome em algum momento. As ceramidas são componentes naturais da pele presentes na camada mais externa da epiderme, chamada de estrato córneo. Além disso, também podem ser encontradas em diversos dermocosméticos que ajudam a promover hidratação profunda na pele, como na Loção Hidratante, Creme Hidratante e Loção Advanced de Cetaphil, que são hidratantes corporais que estimulam as 15 ceramidas que a sua pele precisa e previne os 5 sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida.

"As ceramidas são lipídeos, ou seja, gorduras, produzidas naturalmente pelo nosso organismo e que possuem a função de formar um revestimento na pele, sustentando a barreira cutânea e a protegendo de agressões externas", explica a dermatologista Vivian Simões (CRM-RS 36497).

Existem 15 classes de ceramidas1 que constituem cerca de 50% da barreira lipídica da nossa pele2. A composição das classes de ceramidas varia de acordo com o local do corpo3, mas é importante ter em mente que todas as classes, nas proporções ideais, são necessárias para a integridade da barreira cutânea. Em peles ressecadas, com dermatite atópica ou psoríase, podem ser observadas alterações nas ceramidas.

Nos casos em que a barreira cutânea da pele está comprometida, é possível notar um ou mais dentre os 5 sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e a barreira enfraquecida. Nesses casos, há um aumento da perda de água, o que acelera a desidratação e torna a pele seca4. O uso de produtos que possuem as ceramidas em seus ingredientes pode ser uma forma de evitar esse problema: "Para garantir uma boa hidratação para a pele, é recomendado o uso de produtos que tenham ceramidas em sua fórmula e que estimulem sua reposição de uma forma eficaz. Além disso, há outros ativos, como a niacinamida e o ácido hialurônico, que combinados às ceramidas, podem trazer resultados ainda melhores para a pele sensibilizada", complementa a dermatologista.

Pensando em auxiliar na hidratação e combater o ressecamento da pele sensível, Cetaphil conta com ingredientes como a niacinamida, que impulsiona a produção das ceramidas5 e reduz a sensibilidade da pele6, além de outros componentes que promovem ação calmante e suavizante7.

Veja quais são os outros benefícios presentes na linha de hidratantes Cetaphil, marca número 1 em recomendação pelos dermatologistas*:

Ideal para áreas extremamente ressecadas8, o Creme Hidratante Cetaphil pode ser encontrado nas versões 250g e 453g. Possui uma fórmula9 enriquecida com pantenol, niacinamida e glicerina, prevenindo o ressecamento, aumentando a hidratação da pele10, reparando a barreira cutânea em até sete dias11 e oferecendo uma hidratação prolongada por 48 horas12. Além disso, 74,2% dos usuários relataram sensação da diminuição da sensibilidade da pele13.

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

Disponível nas versões de 200mL e 473mL, a Loção Hidratante Cetaphil também oferece os benefícios da combinação de pantenol, niacinamida e glicerina, em uma textura leve e de rápida absorção14. O produto combate a sensação de aspereza15 e mantém a pele hidratada por até 48 horas16.

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

A Loção Advanced Cetaphil também é uma ótima opção para quem sofre com a pele seca e sensível. O produto, disponível nas versões de 226g e 473mL, acalma a pele sensível, reduzindo a sensibilidade da pele em 93%17**, nutre de maneira imediata18 e restaura intensamente a pele por 48 horas19.

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

Antes de utilizar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista e entender quais são os cuidados adequados às suas necessidades. Saiba mais sobre os ingredientes de Cetaphil e suas propriedades em https://www.cetaphil.com.br/porque-cetaphil/nossos-ingredientes.html

1Moore DJ, Rawlings AV. The chemistry, function and (patho)physiology of stratum corneum barrier ceramides. Int J Cosmet Sci. 2017 Aug;39(4):366-372

2Cha HJ, He C, Zhao H, Dong Y, An IS, An S. Intercellular and intracellular functions of ceramides and their metabolites in skin (Review). Int J Mol Med. 2016 Jul;38(1):16-22

3Ishlkawa J, et al. Arch Dermatol Res. 2013;305(2):151-162

4Augustin M et al. Diagnosis and treatment of xerosis cutis – a position paper. Journal of the German Society Of Dermatology.2019;17(Supp.7):3–33.DOI:10.1111/ddg.13906 |SchwartzJ, FriedmanAJ. Exogenous Factors in Skin Barrier Repair. J Drugs Dermatol. 2016Nov1;15(11):1289-1294

5A Double Blind, Split Face and Body, Dermatological E2. Moore DJ, Rawlings AV. The chemistry, function and (patho)physiology of stratum corneum barrier ceramides. | Tanno O, Ota Y, Kitamura N, Katsube T, Inoue 8. Nicotinamide increases blosynthesis of ceramides as well as other stratum corneum lipids to improve the epidermal permeability barrier. Br J Dermatol. 2000 Sep;143(3):524-31.

616827015 Bissett DL Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):435-45

7Fluhr,J.,Darlenski,R.and Surber,C.(2008),Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. British Journal of Dermatology, 159: 23-34. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2008.08643.x. | Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):435 45.doi:10.1016/j.clindermatol.2009.05.006.PMID:1969547.

*Pesquisa realizada com 200 dermatologistas © Inception | Dezembro de 2022.

8RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

9Moisturizing cream (v1.0); Formula declaration_FIL 1765; Cetaphil CLEAR Master Claims VF

10Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions; 16827015 Bissett DL Clin Dermatol.

2009 Sep-Oct;27(5):435-45

11RD.03.SPR.202525 (FIL 1677)

125. GLI.04.SPR.US10403 Hidratacao Comparada 48h

13All-SE-ACN-EP-064425-08-08-17

14RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

15RD.53.SRE.203896 (FIL 1745); RD.27.SPR.203917 Hydration_CeraV (FIL 1745); RD.27.SPR.203917 (FIL 1747)

16RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

17RD.53.SRE.203906 In Use Report_1743_2021;

**Estudo realizado com 30 participantes após 28 dias de aplicação

18-19RD.53.SRE.203906 In Use Report_1743_2021; B201214RD1_2299_203917v1_Hydration Report_1743_2021

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191726/creme_hidratante_linha_core.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191727/lo__o_hidratante_linha_core.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191728/Packs_Cetaplhil_BR_0000_LA_473mL_front.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma