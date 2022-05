Você sabe o que é Viés Inconsciente?

Viés Inconsciente é um mecanismo de preconceitos baseado em crenças, costumes, referências e experiências de vida. Acreditar que não pratica nenhum dos itens citados é um viés inconsciente em ação.

No ambiente corporativo, em especial no segmento de tecnologia, esse comportamento impacta diretamente na diversidade e nesse cenário, todos perdem, empresas e pessoas. De acordo com a Brascom, a expectativa é que até 2025 exista uma demanda por 797 mil novos talentos para este segmento. Esta tendência é visível: até abril de 2021 foram gerados 69 mil empregos na área, contra 59 mil em todo o ano de 2020. Porém, o que leva ao déficit de profissionais para este segmento? São diversas as respostas e o viés inconsciente é uma delas.

Organizações mais diversas geram mais inovação, retenção de talentos, saúde organizacional e ganhos financeiros. A pesquisa realizada pela McKinsey (2020) aponta que empresas percebidas por seus funcionários como diversas em gênero têm 93% mais chances de performar melhor financeiramente que outras empresas. Além disso, as organizações com lideranças percebidas pelos funcionários com mais equidade em termos de orientação sexual performam 25% melhor.

"A diversidade nas empresas ocorre quando ela possui, em todos os níveis hierárquicos, equipes compostas por pessoas de diferentes gêneros, raças, etnias, classes sociais, idades, vivências, entre outros aspectos.É importante frisar que não basta apenas atrair e contratar pessoas diversas. As empresas precisam também se preocupar com a inclusão dessas pessoas na sua cultura, respeitando e valorizando as mesmas e desenhando políticas de desenvolvimento e crescimento dentro da organização", afirma Adriana Carvalho, CEO da Generation Brasil.

A Generation Brasil atua nesse sentido: ser diversa em todas as áreas, desde a parte administrativa da entidade, na seleção para os programas de qualificação profissional que oferece e na conscientização das empresas, para que haja uma mudança concreta de mentalidade.

A ONG, tem como objetivo ampliar o acesso de jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social, em especial, mas não exclusivamente, negros, mulheres e grupos LGBTQIAP+, ao mercado de trabalho formal, promovendo novas expectativas de carreira. Já formou quase 2 mil alunos desde 2019, início da atuação no país. Destes, cerca de 90% foram inseridos no mercado de trabalho no prazo de 6 meses após a conclusão do programa, e 92% continuam no emprego após um ano da contratação.

Exemplos de vieses inconscientes:

Viés de afinidade: Preferência de relacionamentos com pessoas que se parecem conosco, em questões de gênero, raça, idade, histórias de vida, entre outros.

Viés de percepção: Quando os estereótipos definem os padrões de beleza. A atitude pode não ser expressada verbalmente, mas o comportamento a partir de viés pode gerar injustiças, boicotes.

Viés confirmatório: Quando buscamos informações para aprovar nossas hipóteses, sem abrir espaços para questionamentos.

Efeito de grupo: Quando seguimos o padrão de um grupo, sem questionamentos de comportamentos.

Agenda:

Webinar Vieses Inconscientes - Gestão de Talentos em Tech

Data: 26/5

Horário: 18h

YouTube: shorturl.at/GKPU3

