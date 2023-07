Você sabia que o inverno pode agravar o surgimento de acne? Confira alguns cuidados indispensáveis para esse período

A oleosidade pode ficar mais controlada nessa época do ano, mas é preciso ter atenção com alguns hábitos durante o frio, que podem interferir na saúde da pele

SÃO PAULO, 4 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Quem tem a pele oleosa e acneica pode sentir um certo alívio com a chegada do inverno, já que nesse período a produção de oleosidade é menor. Mas isso não significa que os cuidados podem ficar de lado. O frio e a falta de umidade do ar enfraquecem a barreira cutânea, responsável por proteger a pele de irritações e sensibilidades. Por isso, é importante apostar na limpeza e hidratação adequadas para não correr o risco do surgimento ou do agravamento da acne, que pode levar a inflamações.

Para ajudar a manter a saúde da pele mesmo com as baixas temperaturas é preciso ficar de olho em alguns hábitos do cotidiano e ter uma rotina de skincare consistente. Então, anote as dicas de Dermotivin Benzac, marca especialista em soluções específicas para peles oleosas a acneicas:

1. Evite banhos muito quentes e longos

Entrar no banho com a água quente depois de um dia longo é praticamente indispensável durante o inverno para dar aquela relaxada. Mas você sabia que a temperatura muito alta da água pode remover a camada natural de gordura da pele? Isso facilita o ressecamento e estimula mais produção de oleosidade como consequência. Com isso, a acne pode se agravar. Para não correr esse risco, ajuste o chuveiro em temperatura morna e opte por banhos mais rápidos.

2. Lave o rosto fora do banho

Mais uma dica para evitar a exposição da pele do rosto à água muito quente é lavá-lo separadamente, fora do chuveiro. Outro cuidado importante que se deve ter é na escolha do sabonete. As peles propensas à acne precisam de uma limpeza adequada, que controle a oleosidade. O Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido 70mL, por exemplo, tem uma fórmula exclusiva com efeito adstringente e matificante1, que reduz a oleosidade e o excesso de brilho. Um levantamento feito mostrou que 96,7% dos usuários referiram diminuição da oleosidade da pele*.

Modo de uso: umedeça a pele e aplique o produto com movimentos circulares em todo o rosto. Depois disso, é só enxaguar completamente.

3. Hidrate a pele diariamente

Outro fator importante, que requer atenção redobrada durante o inverno, é o da hidratação, que também precisa atender às necessidades de quem tem pele oleosa a acneica. Uma boa opção é o Dermotivin Oil Control Hidratante Matificante 50mL, que oferece até 24 horas de hidratação4*, toque seco5, efeito mate6, além de evitar a obstrução dos poros7.

E para quem sofre com a sensibilidade causada pela acne, o Dermotivin Benzac Oil Control Microbioma Equilibrado 50mL é um ótimo aliado. Com tecnologia derivada de probióticos, ele melhora o desconforto e a irritação da pele8, ajuda a reduzir lesões acneicas9 e deixa a pele suave imediatamente**.

Modo de uso: ambos os produtos devem ser utilizados após a etapa de limpeza. Aplique (Hidratante Matificante ou Microbioma Equilibrado) no rosto e faça movimentos circulares até sentir sua completa absorção.

Você encontra o Sabonete Líquido 70mL, Hidratante Matificante 50mL e Microbioma Equilibrado 50mL na Época Cosméticos, pelos preços sugeridos de R$33,16, R$69,90 e R$74,90 respectivamente.

E não se esqueça: os cuidados também precisam vir de dentro para fora, por isso, não deixe de beber água. No inverno, podemos sentir menos sede, mas é essencial ingerir a quantidade ideal de água para o bom funcionamento do organismo. O seu corpo agradece.

Com essas dicas você pode apreciar a melhor parte do inverno com a certeza de que esses cuidados diários vão ajudar a manter a saúde da sua pele e protegê-la contra o agravamento da acne no período mais frio do ano. Procure se agasalhar bem e aproveite.

Lembrando que é recomendável buscar um dermatologista para adequar os cuidados e produtos necessários, de acordo com as características e necessidades de cada tipo de pele. Para mais informações, acesse: https://www.dermotivin.com.br/benzac

