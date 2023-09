VODAFONE ET LE PROJET KUIPER D'AMAZON S'APPRÊTENT À ÉTENDRE LA CONNECTIVITÉ EN AFRIQUE ET EN EUROPE

- Vodafone et Vodacom prévoient d'utiliser la constellation de satellites en orbite terrestre basse (OTB) du projet Kuiper pour étendre la portée de leurs réseaux 4G/5G.

- Les entreprises prévoient de participer aux bêta-tests du service du projet Kuiper en 2024.

LONDRES, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Vodafone et le projet Kuiper, l'initiative de communications par satellite en orbite terrestre basse (OTB) d'Amazon, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique dans le cadre de laquelle Vodafone et Vodacom prévoient d'utiliser le réseau du projet Kuiper pour étendre la portée des services 4G/5G à davantage de leurs clients en Europe et en Afrique.

Margherita Della Valle, Vodafone Group Chief Executive, and Dave Limp, Amazon Senior Vice President of Devices and Services. The customer terminal antennas featured are used to send and receive data to and from Project Kuiper satellites.

Vodafone et Vodacom prévoient d'utiliser le réseau satellite à haut débit et à faible latence du projet Kuiper pour proposer les avantages de la connectivité 4G/5G dans des zones qui pourraient autrement être difficiles et très onéreuses à desservir via des solutions de fibre traditionnelle ou d'hyperfréquence. Le projet Kuiper reliera les antennes cellulaires géographiquement dispersées aux principaux réseaux de télécommunications des entreprises. Cela signifie que Vodafone et Vodacom seront en mesure d'offrir des services 4G/5G dans davantage d'endroits sans pâtir du délai et des frais de construction de liaisons sans fil par fibre ou fixes vers les réseaux centraux.

Dans le cadre de cette collaboration, Amazon prévoit de s'associer à Vodafone pour déployer les services haut débit du projet Kuiper dans les communautés non desservies et mal desservies du monde entier. Les sociétés explorent également d'autres offres professionnelles pour fournir aux entreprises des solutions de connectivité globales complètes, telles que le service de sauvegarde en cas d'événements inattendus et l'extension de la connectivité à l'infrastructure à distance.

Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : « Le travail de Vodafone avec le projet Kuiper fournira une connectivité mobile à bon nombre des 40 % de la population mondiale estimée sans accès à Internet, en soutenant les communautés éloignées, leurs écoles et leurs entreprises, les services d'urgence et les services de secours en cas de catastrophe. Ces connexions seront complétées par nos propres travaux sur les services par satellite directs aux téléphones intelligents. »

« Amazon élabore le projet Kuiper pour fournir un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans des communautés non desservies et mal desservies, et notre réseau flexible nous permet de connecter des endroits qui ont traditionnellement été difficiles à atteindre, a déclaré Dave Limp, vice-président senior de la branche Appareils et Services d'Amazon. S'associer à un fournisseur de services international de premier plan comme Vodafone nous permet d'avoir un impact plus important plus rapidement pour réduire la fracture numérique en Europe et en Afrique. Ensemble, nous explorerons comment nous pouvons aider nos clients à tirer le meilleur parti d'une connectivité élargie, en particulier dans des domaines comme le haut débit résidentiel, l'agriculture, l'éducation, les soins de santé, le transport et les services financiers. »

« Chez Vodacom, notre objectif est de connecter le public pour un avenir meilleur, et nous travaillons chaque jour pour mettre davantage de personnes d'Afrique en ligne, a déclaré Shameel Joosub, directeur général du groupe Vodacom. La collaboration avec le projet Kuiper nous ouvre une nouvelle voie passionnante pour intensifier nos efforts, en utilisant la constellation satellite d'Amazon pour atteindre rapidement plus de clients sur le continent africain. »

Vodafone, Vodacom et le projet Kuiper commenceront à déployer des services en Afrique et en Europe lorsque les satellites de production d'Amazon seront mis en ligne. Amazon s'apprête à tester deux prototypes de satellites dans les mois à venir avant de commencer à déployer des satellites de production en 2024. Amazon prévoit de commencer les bêta-tests des services du projet Kuiper avec certains clients d'ici fin 2024, et Vodafone et Vodacom prévoient de participer à ces tests dans le cadre de cette collaboration.

Pour en savoir plus sur le partenariat avec le projet Kuiper, envoyez un e-mail à l'adresse [email protected].

