Vodafone Idea associa-se a CtrlS para permitir que empresas e pequenas e médias empresas se preparem para a transformação digital

MUMBAI, Índia, 7 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Vodafone Idea Business Services (VIBS), o braço empresarial da Vodafone Idea Limited, anunciou uma parceria estratégica com a CtrlS, a maior provedora de serviços de centro de dados de categoria Tier-4 da Ásia. A colaboração é a primeira de seu tipo e vai permitir que a VIBS e a CtrlS combinem um portfólio enriquecido de produtos e serviços inovadores e diferenciados.

A parceria vai permitir que, com êxito, clientes embarquem numa jornada de transformação digital, sustentados por tecnologias como nuvem, colocação, serviços gerenciados de segurança e servidos gerenciados de nuvem. Ela dará o pontapé inicial de sua jornada de transformação digital, ao reduzir o custo operacional, fornecer escalabilidade por demanda e aumentar a agilidade da empresa.

Ao comentar a associação, Nick Gliddon, diretor de Negócios Empresariais da Vodafone Idea, disse: "As empresas estão cada vez mais adotando a nuvem em sua jornada de transformação digital. Elas precisam de um parceiro de confiança, que possa oferecer infraestrutura computacional segura e confiável para as necessidades críticas das empresas. Esta parceria com a CtrlS vai nos ajudar a oferecer a nossos clientes um kit abrangente de serviços de TIC para todas as necessidades de telecomunicações de linha fixa, mobilidade, nuvem, colocação e recuperação de desastres".

Esta parceria definitivamente aumenta a visão estabelecida da Vodafone Idea Business Service de, em um mundo digital, ser uma parceira de confiança e de valor para as empresas e de oferecer a elas uma mão em sua jornada digital. Com esta parceria, a VIBS é a única participante do setor das telecomunicações a proporcionar serviços de colocação da categoria Tier-4.

Acrescentando algo sobre esta parceria, Sridhar Pinnapureddy, fundador e CEO da CtrlS Datacenters, disse: "Estamos extremamente encantados de colaborar com a Vodafone Idea e fortalecer nosso atual portfólio de ofertas de serviços. Hoje em dia, a proposição conjunta de valor da Vodafone Idea e da CtrlS é a mais abrangente, formidável e integrada oferta do país".

