Vodafone Idea choisit Tejas Networks pour augmenter sa capacité de liaison pour les déploiements 4G et 5G

BENGALURU, Inde, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE : 540595) (NSE : TEJASNET) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat de trois ans avec Vodafone Idea Limited (« VIL »), l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Inde, pour la fourniture de ses produits de transmission optique et par paquets TJ1400 et TJ1600, à la pointe de l'industrie, afin d'augmenter la capacité de liaison de Vodafone Idea et d'améliorer les performances du réseau dans plusieurs cercles de télécommunications du pays.

M. Jagbir Singh, directeur technique de Vodafone Idea Limited, a déclaré : « Alors que VIL accélère ses déploiements 4G et 5G dans toute l'Inde, il est essentiel de mettre à niveau notre réseau backhaul pour le rendre évolutif, robuste et prêt pour l'avenir afin de gérer efficacement la croissance attendue du trafic de données et les demandes croissantes en matière de bande passante. Nous sommes heureux d'accueillir Tejas Networks au titre de partenaire de notre réseau filaire dans ce voyage vers le VIL 2.0. Leurs produits PTN et OTN de pointe joueront un rôle clé dans la fourniture d'un service de qualité supérieure à nos clients. »

M. Anand Athreya, PDG et directeur général de Tejas Networks a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme partenaire de Vodafone Idea alors qu'ils entament un voyage passionnant pour étendre et créer un réseau 4G et 5G à l'échelle nationale en Inde. Nous pensons que cela reflète notre capacité à concevoir des produits hautement flexibles et bien différenciés qui s'alignent constamment sur les besoins évolutifs des fournisseurs de services de communication de premier plan tels que VIL, tout en réduisant considérablement le coût et l'énergie par bit. »

À propos de Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. conçoit et fabrique des produits pour le réseau terrestre et sans fil de haute performance pour des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, des services publics, et des organismes de défense et gouvernementaux dans plus de 75 pays. Tejas Networks Ltd. fait partie du groupe Tata (Panatone Finvest Ltd., une filiale de Tata Sons Pvt. Ltd. étant l'actionnaire majoritaire).

Pour plus d'informations, visitez le site de Tejas Networks Ltd. à l'adresse http://www.tejasnetworks.com ou contactez le service des relations avec les investisseurs : [email protected]

