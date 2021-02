Vodafone teste une nouvelle technologie capable de suivre à distance des véhicules, des drones et des cargaisons précieuses à quelques centimètres près

La clé technique pour adopter en toute sécurité des véhicules, des objets volants et des machines autonomes

LONDRES, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Les camions autonomes doivent avertir les vélos électriques de leur présence pour éviter les accidents, les premiers intervenants doivent connaître la position des drones médicaux critiques avec une précision extrême, et les opérateurs doivent localiser avec précision les précieuses cargaisons. Les clients de Vodafone auront des applications qui font tout cela et plus encore grâce à une nouvelle technologie que la société est en train de tester.

Vodafone a utilisé avec succès une nouvelle technologie de positionnement de précision pour suivre à distance un véhicule à seulement 10 centimètres de son emplacement, une amélioration de plus de trois mètres par rapport aux systèmes satellitaires standard actuels. La société l'a fait en partenariat avec le principal fournisseur de services de positionnement mondial Sapcorda, en utilisant la plate-forme mondiale Internet of Things (IoT) de Vodafone, la plus grande au monde avec 118 millions de connexions.

La précision est essentielle pour l'acceptation et l'adoption en masse de véhicules autonomes, non seulement sur la route mais aussi dans les usines, les aéroports, les chantiers navals et tout site où des machines sont en mouvement. Une question de centimètres pourrait être cruciale pour assurer la sécurité des passagers dans un bus sans conducteur, ou pour connaître l'emplacement précis d'un drone médical. Cela permettra également à un camion autonome de s'occuper des autres usagers de la route, y compris les cyclistes, dont les vélos électriques peuvent transmettre automatiquement leur position et la direction prévue de leur déplacement.

Justin Shields, directeur de Vodafone Business Platforms and Solutions a déclaré : « Nous ne sommes peut-être pas encore en mesure de localiser une aiguille dans une botte de foin, mais nous nous en rapprochons. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prendre de nouveaux services numériques comme celui-ci, l'intégrer à notre plate-forme mondiale d'IoT et à nos réseaux rapides, et l'offrir en toute sécurité à plusieurs millions de clients.

« Nos services 5G et IoT à l'intérieur du bâtiment permettent déjà aux usines de fabrication, aux laboratoires de recherche et aux usines d'effectuer des travaux de précision critiques, et souvent dangereux, avec des robots. Maintenant, nous appliquons les mêmes niveaux de précision au monde extérieur. »

Le nouveau service de positionnement précis est un autre exemple de la manière dont Vodafone redéfinit son réseau et sa technologie sur un modèle « Telco as a Service » (TaaS). En identifiant les principales capacités du réseau et en les rendant disponibles par le biais d'API communes dans une plate-forme cloud, Vodafone fournit de nouvelles applications logicielles, vidéo et de données à l'échelle, en plus d'une connectivité capable de supporter le gigabit.

Vodafone estime que les grandes entreprises bénéficieront énormément de ces nouvelles technologies. Par exemple, elles seront plus à même de localiser des actifs critiques, d'aligner avec précision des machines telles que des trains sans conducteur sur les quais et de faire savoir aux agriculteurs, aux aéroports et aux exploitants de flottes l'emplacement exact de leurs véhicules, buggys et voitures autonomes à tout moment.

Les véhicules, machines et appareils équipés de Vodafone IoT, lorsqu'ils sont reliés au réseau complet de récepteurs GNSS (Global Navigation System Service) de Sapcorda et à la technologie d'augmentation, améliorent la précision de la localisation en corrigeant des éléments tels que la courbure de la terre, les retards atmosphériques et les différences d'horloge des satellites de positionnement mondial. Les entreprises bénéficient ainsi d'un positionnement hyperprécis qu'elles peuvent utiliser pour garantir un environnement sûr à leurs employés, leurs clients, le public et leurs machines.

Combinée à la vidéo et aux diagnostics embarqués, cette technologie permettra également aux conducteurs de véhicules d'effectuer des inspections à distance précises et sensibles à la localisation, et même d'arrêter des machines telles que les tondeuses à gazon sur les sentiers publics lorsqu'ils rencontrent des personnes.

Vodafone adopte la méthode PPP-RTK (Precise Point Positioning - Real Time Kinematics) avec des stations GNSS au sol pour obtenir la meilleure correction d'erreur possible. Les signaux des satellites de positionnement global sont traités et des corrections GNSS sont envoyées pour améliorer la précision de la position des véhicules qui les reçoivent. Vodafone est capable d'équiper un nombre illimité de véhicules d'une carte SIM IoT intégrée et de transmettre les données de positionnement à grande vitesse grâce à ses réseaux gigabit.

Vodafone a récemment mis cela à l'épreuve en suivant en temps réel la voie exacte sur laquelle les véhicules circulaient au cours d'un trajet combiné de plus de 100 kilomètres dans des conditions météorologiques variables. Sapcorda a fourni le flux de données, qui a permis de corriger le signal GNSS, afin de fournir le niveau critique de précision de position. Un service de positionnement précis complète les solutions télématiques de suivi des actifs et des flottes déjà fournies par Vodafone Business aux entreprises dans 54 pays.

