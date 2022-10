VOGUE ET SOFITEL LIVRENT LES SECRETS d'un ART DE VIVRE maîtrisé à la perfection

#VogueXSofitel invitera fans, créateurs de tendances et épicuriens à sublimer leur style avec des concepts, conseils et expériences exclusives autour de l'Art de Vivre

PARIS, le 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sofitel Hotels & Resorts, première marque d'hôtellerie de luxe française à se développer à l'international et ambassadrice réputée de la culture française à travers le monde, a le plaisir d'annoncer un partenariat mondial inédit avec Vogue. Ces trois prochaines années, Sofitel et Vogue révèleront leurs secrets et leur expertise dans le cadre de festivals immersifs, d'activations créatives et de collaborations avec des marques de mode et de beauté, pensés autour de l'Art de Vivre. De nombreux événements, faits de surprises et d'instants délicieux, sont au programme. Entre autres expériences raffinées, un nouveau cocktail chic et parisien sera à savourer dans les destinations Sofitel du monde entier. Celui-ci sera dévoilé lors du Festival Vogue x Sofitel, qui se tiendra à Paris le week-end du 14 au 15 octobre, précédé d'une avant-première VIP le 13 octobre.

"Pour moi, Sofitel est une expérience qui va au-delà de l'hospitalité. C'est la porte d'entrée vers une façon de vivre séduisante : inviter les voyageurs à s'imprégner de l'art de vivre, de l'élégance à la française, de la culture, de l'histoire et d'un certain savoir-faire propre aux hôtels Sofitel," déclare Maud Bailly, Directrice Générale Europe du Sud. " Je me réjouis que ce partenariat avec Vogue réunisse tant d'aspirations communes : la beauté, le design, la gastronomie et le divertissement. Je suis particulièrement satisfaite du concept sophistiqué de ce partenariat Vogue x Sofitel, qui permettra à nos hôtels de créer des expériences sur mesure, adaptées à chaque marché et enrichies par la marque Vogue."

LE FESTIVAL VOGUE X SOFITEL

Le premier Festival Vogue x Sofitel aura lieu à Paris le week-end du 14 au 15 octobre 2022. Cette célébration autour de l'Art de Vivre se tiendra au Pavillon Cambon Capucines, dans le 1er arrondissement de Paris. Jusqu'à 1 000 membres des communautés Vogue et Sofitel pourront se faire coiffer par Balmain Hair Couture, découvrir les derniers soins beauté avec Le Rouge Français, Codage et Hydrafacial, participer à des ateliers olfactifs avec Diptyque ou à un cours de mixologie avec Grey Goose Vodka®, bénéficier de conseils de beauté holistique avec Holidermie ou de séances de musculation et de remise en forme avec la célèbre coach Julie Pujols. Ils pourront par ailleurs savourer les plaisirs gourmands de la Maison Carrousel, découvrir la boutique Vogue ou une expérience 4D Sofitel MyBed™, ou encore se détendre au Sofitel Café. Une avant-première exclusive du festival sera organisée le 13 octobre au Pavillon, en présence de Grey Goose Vodka® et du champagne Laurent Perrier. Seuls 150 VIP y seront conviés. Les billets du Festival Vogue x Sofitel sont à réserver sur : Vogue.fr/vogue-sofitel-festival.

"Nous sommes enchantés de réunir deux magnifiques marques françaises qui font autorité à travers le monde en matière de beauté, de style et d'art de vivre", déclare Delphine Royant, Chief Business Officer, Condé Nast France. "Avec notre tout premier festival Vogue x Sofitel, nous sommes convaincus que la communauté Vogue prendra plaisir à découvrir le luxe contemporain incarné par Sofitel, sa sensibilité à la française et son approche chaleureuse et raffinée de l'hôtellerie."

UNE COLLECTION DE VIDÉOS AUTOUR DE L'ART DE VIVRE

Vogue a mis ses talents artistiques au service de la création de vidéos qui illustrent, au regard de personnes comptant parmi les plus tendance du moment, comment l'Art de Vivre s'exprime dans les hôtels Sofitel. Dans la première vidéo, qui fait partie d'une collection mettant en lumière les créateurs de tendances et les lanceurs de mode du monde entier, le mannequin Inès Rau exprime sa vision personnelle de l'Art de Vivre dans le cadre du Sofitel Le Scribe Paris Opéra. En tant que mannequin et militante transgenre française, Mme Rau défend la diversité des origines et de genre, fait tomber les barrières et influence la mode et la culture parisiennes.

L'hôtel phare Sofitel Le Scribe Paris Opéra, situé rive droite, symbolise l'Art de Vivre dans sa décoration intérieure comme dans son emplacement privilégié au cœur de la capitale. Récemment remis au goût du jour par le designer français Tristan Auer, aux multiples talents, cet hôtel affiche un classicisme contemporain reflétant le luxe discret si caractéristique de l'enseigne Sofitel.

UNE CARTE DE COCKTAILS SIGNATURE EN COLLABORATION AVEC GREY GOOSE VODKA ®

Pour célébrer le lancement de cette collaboration avec Vogue, Sofitel s'est associé à Grey Goose vodka®, marque de spiritueux de tradition française. Grey Goose Vodka® a créé pour l'occasion une série de cocktails exclusifs pour Sofitel, disponibles dans toutes les enseignes Sofitel à travers le monde.

Le premier cocktail présenté sera le Martini à la Mode, une réinterprétation de l'emblématique cocktail martini dont la robe aura changé de couleur. Ce classique cocktail Martini a été twisté pour savourer sa complexité en bouche et apprécier son élégance visuelle. Un mélange de Grey Goose vodka® et de Vermouth Martini® Riserva Speciale Ambrato, arrondi par des notes fraîches de citron et de miel. Un véritable hommage à l'art de vivre à la Française, décomplexé et élégant, rendu par la vodka qui l'incarne le mieux.

D'AUTRES SURPRISES VOGUE X SOFITEL DANS LE MONDE

Le partenariat mondial entre Sofitel et Vogue comprendra des activations et autres événements permanents dans les hôtels Sofitel du monde entier, en collaboration avec les équipes régionales de Vogue, notamment au Sofitel New York et au Sofitel Washington DC Lafayette Square, avec Vogue US, qui débuteront en octobre et novembre 2022.

À propos de Sofitel

Sofitel Hotels & Resorts est l'ambassadeur de l'élégance, de la culture et de l'art de vivre à la française à travers le monde. Fondé en 1964, Sofitel a été la première marque d'hôtellerie de luxe française à se développer à l'international et compte aujourd'hui plus que 120 adresses aussi élégantes que singulières, situées dans les destinations les plus prisées du monde. L'enseigne Sofitel est évocatrice d'une conception raffinée et discrète du luxe contemporain, associant dans chacun de ses établissements une touche d'élégance française au meilleur de la culture locale. Sofitel propose également une collection d'hôtels de luxe sous la bannière Sofitel Legend, appréciés pour leur élégance intemporelle et leur passé historique. Sofitel compte des établissements aussi remarquables que le Sofitel Paris Le Scribe, le Sofitel London St. James, le Sofitel Dubai The Obelisk, le Sofitel Legend Old Cataract Aswan, le Sofitel Mexico City Reforma, le Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, le Sofitel Legend Metropole Hanoi, ou encore le Sofitel Ambassador Seoul. Sofitel fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, fort de plus de 5 300 hôtels implantés dans 110 pays, et est membre du programme de fidélité lifestyle ALL - Accor Live Limitless, qui donne accès à un large éventail d'avantages, de services et d'expériences.

À propos de Condé Nast France

Condé Nast France et un groupe média, éditeur des magazines Vogue France, GQ, Vanity Fair et AD Magazine. Les sites du Groupe représentent plus de 20 millions de visites chaque mois. Magazines, sites internet, vidéos, programmes de divertissements, podcasts, Condé Nast France produit et diffuse de contenus premium dédiés à la mode, à l'actualité, à l'entertainment et au lifestyle et a instauré en France des événements de référence tels que les 50 français les plus influents by Vanity Fair, ou encore Les Hommes de l'Année by GQ. Condé Nast France a créé le Creative Studio CNX : une cellule créative au service des marques et experts dans la conception de contenus engageants et inspirants.

