Voice Life stawia śmiały krok w przyszłość, wprowadzając Verge Currency (XVG) i VergePAY

Komentarz Roberta Smitha, założyciela, prezesa i dyrektora generalnego Voice Life: „>>Świętym Graalem<< technologii blockchain będzie aplikacja działająca w czasie rzeczywistym, której użyteczność wykroczy poza samo usprawnienie transakcji finansowych. Nad taką właśnie aplikacją pracujemy z Verge".

Komentarz Justina Vendetty, założyciela i starszego inżyniera oprogramowania: „Aby możliwe było przybliżenie użytkowników do kluczowego elementu wizji Verge, potrzebny jest system oparty na technologii blockchain, który wypełnia lukę między kryptowalutą i lokalnymi walutami, a tym samym umożliwia zupełnie nowe zastosowanie w ramach systemu płatności łączącego wszystkie funkcje. Dzięki współpracy technologii Verge i Voice Life wcieliliśmy w życie naszą wizję systemu łączącą przypadek praktycznego zastosowania z procesem płatności".

Strategiczny sojusz z Voice Life wypełnia lukę pomiędzy kryptowalutą i lokalnymi walutami, pozwalając na utworzenie nowego, łączącego w sobie wszystkie funkcje i dającego dużo większe możliwości systemu płatności. Współpraca ta zatem stanowi wyraz naszych dążeń do wykorzystania tej wyjątkowej okazji.

Voice Life Inc.

Voice Life Inc. została utworzona w dniu 12 marca 2015 r. jako spółka technologiczna zajmująca się opracowywaniem, integracją i wdrażaniem rozwiązania przeznaczonego do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych. Spółka stworzyła przełomową technologię opartą na sieciach działających w terahercowym zakresie częstotliwości i przeznaczoną do ładowania bezprzewodowego dalekiego pola. Aktualnie pracuje nad kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym na bezprzewodowe ładowanie, a tym samym gwarantowanie stałego dostępu do funkcji smartfonów oraz innych produktów i urządzeń elektrycznych.

Verge Currency (XVG) to zdecentralizowana waluta cyfrowa stworzona przez zespół ochotników poprzez wykorzystanie VergePay. Jest to rozwiązanie bazujące na technologii bitcoin, które zwiększa łatwość użytkowania, prędkość działania i możliwości sprawowania kontroli przez społeczność. W ciągu 5 lat stała się ona globalną walutą, z której można korzystać ponad granicami.

