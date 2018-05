Voici Bitcoin Origin : une nouvelle approche innovante de la technologie de la chaîne de blocs

Afin de réduire les manques d'efficacité et les effets négatifs des cryptomonnaies et d'autres entreprises risquées de la chaîne de blocs, Bitcoin Origin a créé une alternative au système de preuve de travail, ou PoW en anglais, afin de bâtir un consensus. Connue sous le nom de proof-of-ambassadorship (preuve de fonction d'ambassadeur), ou PoAm en anglais, cette nouvelle méthode offre un plus grand niveau d'efficacité et de protection de la vie privée par rapport au système PoW, tout en fournissant des niveaux de rentabilité identiques ou supérieurs. Avec le développement de la technologie de la chaîne de blocs sans serveur, des contrats intelligents améliorés et d'un modèle pour apporter la chaîne de blocs en tant que service, la plateforme a le potentiel de révolutionner ce secteur.

Bien que Bitcoin Origin tende à faire progresser la technologie de la chaîne de blocs de multiples façons, son objectif le plus important est environnemental. Les entreprises risquées fondées sur une preuve de travail sont extrêmement couteuses en énergie qui est en grande partie générée par des sources dites « sales ». En encourageant un changement vers des fermes de serveurs écologiques, Bitcoin Origin espère faire baisser l'empreinte carbone du secteur et préparer le terrain d'un écosystème écologique de la chaîne de blocs.

Les initiatives innovantes d'Origin

Bitcoin Origin est un multi-fork pour cinq des plus importantes monnaies numériques fondées sur une preuve de travail : Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin et Bitcoin Cash. Il a développé de nombreuses fonctionnalités innovantes pour récompenser les investisseurs tout en abaissant les impacts environnementaux négatifs et autres, dont :

Proof-of-Ambassadorship - Ce système implique la désignation d'ambassadeurs, ou d'individus qui jouissent d'une bonne réputation auprès des actionnaires de Bitcoin Origin selon leur performance sur plusieurs variables clés. Ils doivent faire la promotion de Bitcoin Origin de manière continue afin de maintenir cette position. S'ils peuvent faire cela efficacement tout en passant un processus de contrôle approfondi, ils reçoivent 25 pour cent des frais de bloc en récompense.

- Ce système implique la désignation d'ambassadeurs, ou d'individus qui jouissent d'une bonne réputation auprès des actionnaires de Bitcoin Origin selon leur performance sur plusieurs variables clés. Ils doivent faire la promotion de Bitcoin Origin de manière continue afin de maintenir cette position. S'ils peuvent faire cela efficacement tout en passant un processus de contrôle approfondi, ils reçoivent 25 pour cent des frais de bloc en récompense. Un moteur multiétats - En créant des paires multiples chaîne de blocs / états, ce moteur rend possible l'abstraction économique et permet aux participants d'utiliser chaque jeton fork pour des contrats, des transactions ou des frais.

- En créant des paires multiples chaîne de blocs / états, ce moteur rend possible l'abstraction économique et permet aux participants d'utiliser chaque jeton pour des contrats, des transactions ou des frais. La chaîne multiple - Une chaîne de blocs sans serveur, la chaîne multiple offre aux utilisateurs l'infrastructure leur permettant de développer leurs propres applications de la chaîne de blocs, quelles que soient leurs ressources ou leurs compétences techniques.

- Une chaîne de blocs sans serveur, la chaîne multiple offre aux utilisateurs l'infrastructure leur permettant de développer leurs propres applications de la chaîne de blocs, quelles que soient leurs ressources ou leurs compétences techniques. La chaîne de blocs en tant que service - En vendant la chaîne de blocs en tant que service, Bitcoin Origin permet aux gens de profiter de cette nouvelle technologie révolutionnaire à un prix fixe.

En raison de ses objectifs et de son modèle de service uniques, aucune levée de fonds en cryptomonnaie (ICO) ne sera organisée pour Bitcoin Origin. Au lieu de ça, un système de distribution des frais sera utilisé, permettant aux participants d'obtenir jusqu'à 15 pour cent de la réserve de jetons par année. L'objectif est que ce système rendra la distribution de jetons plus juste et moins biaisée.

SOURCE Bitcoin Origin

Related Links

http://www.bitcoinorigin.io