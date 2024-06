Voici la 70mai Dash Cam A510 : la nouvelle génération de sa Dash Cam la plus vendue

SHANGHAI, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- 70mai, la société leader dans le domaine de l'intelligence automobile, a récemment annoncé le lancement de l'A510, la nouvelle génération de la célèbre Dash Cam Pro Plus+. Avec ses performances exceptionnelles et sa technologie de pointe, l'A510 ne se contente pas de perpétuer l'héritage de la Dash Cam Pro Plus+. Elle introduit également une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer chaque aspect de votre expérience de conduite et votre sécurité :

IMAGE

Capteur avancé Sony STARVIS 2 IMX675 - Que vous conduisiez dans des rues urbaines animées ou sur des routes de campagne tranquilles, l'A510 capture des images de résolution jusqu'à 1944P d'une clarté cristalline, grâce à son capteur d'image de 5 mégapixels.

Technologie HDR en double canal (en option) avec la solution exclusive MaiColor Vivid+ Solution® (MVS) - La caméra de surveillance A510 HDR double canal (en option) intègre la technologie exclusive d'amélioration de l'image et une fréquence d'images élevée de 60FPS, garantissant une qualité d'image inégalée, de jour comme de nuit. Elle offre une clarté et des performances vidéo supérieures avec une précision exceptionnelle des détails et des couleurs, réduisant le flou de mouvement même à des vitesses élevées et dans des conditions d'éclairage complexes, que ce soit en plein soleil ou dans des rues sombres.

Appairage rapide Bluetooth - D'une simple pression, le Wi-Fi de la caméra de surveillance peut être automatiquement activé grâce à l'assistance Bluetooth, rendant la connectivité plus efficace et plus conviviale.

Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) - L'A510 joue le rôle de copilote en détectant les alentours et en émettant des alertes vocales en temps réel pour vous avertir des risques potentiels, garantissant ainsi une conduite sûre à tout moment.

GPS intégré - Que vous vous rendiez au travail ou que vous partiez en voyage, l'A510 enregistre et présente les détails du voyage, notamment la vitesse, l'heure et les coordonnées précises, et permet le suivi de l'itinéraire.

Connectivité 4G ininterrompue - Restez connecté en déplacement grâce aux alertes instantanées des applications, à la diffusion en direct et à la fonction « Find My Car » (Localise ma voiture) grâce à une connectivité 4G continue*.

*Le kit de câblage 4G est nécessaire, vendu séparément et disponible dans certains pays uniquement.

S'appuyant sur le succès et la réputation de la 70mai Pro Plus+, l'A510 introduit une nouvelle génération de qualité d'imagerie avancée grâce à des algorithmes matériels et logiciels mis à jour. En outre, en tant que caméra de tableau de bord complète, l'A510 offre aux utilisateurs une expérience de conduite intelligente améliorée. L'A510 est désormais disponible à l'achat dans le monde entier sur Amazon et dans la boutique officielle de 70mai. Nous invitons tous les utilisateurs à découvrir et à apprécier la nouvelle génération des fonctions de sécurité et intelligentes de la Dash Cam A510.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Dana Yang

Responsable des relations publiques

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2450034/IMAGE.jpg