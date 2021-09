Voici les lauréats des prix WISE 2021

DOHA, Qatar, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Sommet mondial de l'innovation pour l'éducation (WISE) , une initiative de la Fondation du Qatar, a dévoilé les six lauréats des prix WISE 2021. Les projets novateurs sont récompensés pour leur travail visant à relever les défis éducatifs les plus urgents d'aujourd'hui. Les lauréats de cette année sont :

Le programme sur le bonheur du gouvernement de Delhi s'est associé à Dream a Dream et à d'autres ONG pour créer un espace dans les programmes scolaires consacré au bien-être, au bonheur, à la pleine conscience et à d'autres compétences socio-émotionnelles importantes. Leur travail novateur a eu un impact positif sur 800 000 élèves dans 1 024 écoles, qui se sont davantage impliqués et concentrés en classe.

Onebillion est une solution edtech complète (tablette et application) permettant à tous les enfants d'acquérir des compétences en calcul et en lecture dans leur propre langue, quel que soit le contexte dans lequel ils vivent. L'appli propose aux enfants des séances d'apprentissage adaptées et personnalisées. Solution durable, la tablette peut être rechargée à l'énergie solaire et est conçue pour être utilisée dans des environnements éloignés et marginalisés.

Trauma Informed Schools est un programme visant à promouvoir une éducation tenant compte des traumatismes dans les écoles publiques turques. L'intervention applique une approche à plusieurs volets ciblant les enfants et la communauté qui les entoure par le biais de formations et d'ateliers. Entre octobre 2019 et septembre 2020, elle a touché 5 216 enfants, 406 enseignants et 190 soignants.

Aprendamos Todos a Leer est un modèle complet et innovant d'apprentissage de la lecture pour les élèves des écoles primaires. Il fournit aux enseignants du matériel de lecture, une formation et un système de notation permettant à tous les élèves d'atteindre un niveau de lecture normal. Il a été adopté comme politique publique en Colombie et au Panama et a bénéficié à 703 277 enfants et enseignants.

Taleemabad a été sélectionné pour son partenariat avec des écoles privées à faible coût et pour fournir à leurs classes un contenu numérique hautement localisé et contextualisé, aligné sur le programme scolaire national. Taleemabad est diffusé sur plusieurs chaînes et touche un public de 8,5 millions de personnes au Pakistan. La plate-forme est également accessible via l'application Taleemabad, téléchargée 1,5 million de fois.

ProFuturo Digital Education Program créé par la fondation Telefónica et la fondation « la Caixa », est un programme d'éducation numérique conçu pour être mis en œuvre dans des environnements vulnérables, avec ou sans connectivité. Axé sur la formation et le soutien des enseignants, ProFuturo contribue à renforcer leurs pratiques pédagogiques et leurs compétences numériques. Il a bénéficié à plus de 914 000 enseignants et 19,7 millions d'enfants dans 40 pays.

Les projets seront célébrés lors du sommet WISE « Generation Unmute:Reclaiming our Future through Education » du 7 au 9 décembre 2021 à Doha, Qatar, et en ligne. Chaque gagnant recevra un prix en argent de 20 000 dollars américains, en plus de profiter de la publicité et des occasions de réseautage associées à l'événement.

