Voipfuture accueille favorablement l'ETSI TR 103 639 qui définit les KPI de Timeslicing pour les communications VoIP

HAMBURG, Germany, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) - connu pour ses normes adoptées au niveau mondial, telles que l'UMTS, la 4G et TETRA - a publié le TR 103 639. Ce rapport technique (TR) décrit un cadre pour les méthodologies de mesure de timeslice et les métriques évaluant les caractéristiques des communications vocales basées sur RTP. Il est le résultat d'une collaboration intensive entre les fournisseurs de services, les agences gouvernementales et les fournisseurs de technologie tels que Voipfuture.

Les experts du groupe STQ de l'ETSI ont approuvé le rapport technique à l'unanimité en mars 2021, après deux ans de discussions et de travaux approfondis sur le document. Le TR de l'ETSI comble une lacune de longue date dans le secteur des télécommunications en permettant de définir des KPI timeslice, c'est-à-dire des mesures de performance des médias basées sur des intervalles de temps de durée fixe.

Les KPI timeslice préservent le détail temporel des mesures. En même temps, ils permettent une agrégation précise des mesures pour évaluer les performances de transmission du réseau et l'expérience utilisateur qui en résulte. Cela signifie que les KPI de signalisation SIP bien connus et largement utilisés, définis dans la norme IETF RFC 6076, peuvent désormais être complétés par des KPI de média RTP significatifs afin d'obtenir une image complète de la qualité du service vocal.

Le besoin de timeslicing & ETSI TR 103 639

Les performances de transmission dans les réseaux de voix sur IP (VoIP) peuvent varier considérablement dans le temps, notamment pour les services mobiles VoLTE, VoWifi et VoNR à venir. Cette volatilité n'est pas reflétée par les mesures traditionnelles par appel car elles manquent de détails temporels. Des mesures uniques par appel empêchent également une agrégation significative des mesures relatives à des appels de durée variable, par exemple lors de l'analyse d'appels en direct.

Les systèmes de surveillance du Timeslicing génèrent des données par unité de temps fixe, segmentant ainsi les flux de médias RTP en plus petits morceaux. Cela crée des blocs uniformes de données de mesure avec un niveau de détail élevé et une durée uniforme permettant une agrégation mathématiquement saine. Les indicateurs clés de performance Timeslice permettent aux fournisseurs de services vocaux de créer des statistiques précises par cellule de réseau mobile, tronc de client d'entreprise, route, destination ou toute autre entité d'intérêt.

Le Good Minute Ratio

Le cadre créé par ETSI TR 103 639 permet de définir de nombreux indicateurs de performance clés basés sur des mesures fondamentales de la perte de paquets, du retard des paquets, des codecs et d'autres caractéristiques du flux RTP. Dans son annexe, le TR fournit quelques exemples d'indicateurs de performance de timeslice. Le Good Minute Ratio (GMR), par exemple, est le ratio des tranches de temps avec une expérience utilisateur "satisfaisante" sur toutes les tranches de temps d'un agrégat. Ce KPI fournit une vue d'ensemble de l'expérience de l'utilisateur en termes de qualité de la parole et constitue un point d'entrée idéal pour l'analyse et le dépannage des problèmes de qualité de service. Le GMR est également une mesure de référence clé pour les efforts d'optimisation des services.

Voipfuture a contribué à l'élaboration du document ETSI TR 103 639 grâce à sa longue expérience dans le domaine de l'analyse des tranches de temps. Les produits de Voipfuture soutiennent pleinement les concepts clés du cadre ainsi que les indicateurs clés de performance présentés dans l'annexe A.

