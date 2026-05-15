Voir plus loin et plus précis : Nocpix fait son entrée sur le marché des lunettes de visée numériques avec le 12MP NITE D70R

L'imagerie 12MP, la télémétrie intégrée et la précision longue portée redéfinissent les performances de chasse de jour comme de nuit.

HEFEI, Chine, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix, axé sur l'avancement de l'imagerie électro-optique en extérieur et avec pour seuls mots d'ordre la qualité de l'image, l'expérience de l'utilisateur, le contrôle de la qualité et le service, a annoncé aujourd'hui le lancement du NITE D70R, marquant les débuts de la marque dans la catégorie lunette de visée numérique. Conçu à partir de scénarios de chasse réels, l'appareil associe l'imagerie haute résolution à des fonctions pratiques sur le terrain, offrant ainsi une solution fiable pour une utilisation de jour comme de nuit.

Qu'il s'agisse de traquer un cerf à l'aube ou de contrôler les prédateurs à la nuit tombée, le NITE D70R est conçu pour assurer clarté, précision et confiance dans des conditions changeantes.

Conçue pour une précision longue portée

Conçue pour le tir à longue distance, la NITE D70R permet aux chasseurs de détecter, de repérer et d'engager des cibles en toute confiance à de longues distances. Elle intègre un télémètre laser de 1 200 m avec un calculateur balistique intégré, offrant des solutions de tir rapides et précises dans des conditions de terrain dynamiques. Un système optique haute performance permet un grossissement jusqu'à 40× pour identifier clairement les cibles éloignées, tandis qu'un contrôle plus précis du tir de réglage assure un placement cohérent et reproductible des tirs.

Imagerie 12MP pour plus de détails

La NITE D70R est dotée d'un véritable capteur 12MP 4K Ultra (3536×3536), offrant une densité de pixels améliorée pour des détails plus précis, une reproduction des couleurs plus riche et des images plus nettes. Une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz garantit des performances visuelles fluides et stables, tandis que l'algorithme de traitement d'image exclusif de Nocpix optimise la sortie dans des conditions de luminosité et d'environnement variables.

Polyvalence de jour comme de nuit

Pour une utilisation nocturne, les éclairages infrarouges 850 nm et 940 nm permettent une détection jusqu'à 200 mètres dans l'obscurité totale (lampe torche infrarouge en option). Les chasseurs peuvent à tout moment avoir une conscience situationnelle au-delà des limites des systèmes optiques standard.

Manipulation familière, conception rationalisée

Malgré sa technologie d'imagerie avancée, le NITE D70R propose toujours une expérience de tir traditionnelle avec une lunette de visée. Son tube de 30 mm est compatible avec les systèmes de montage standard tout en éliminant le besoin de modules externes, permettant un montage plus rationnel. Un levier de zoom continu permet un contrôle fluide et intuitif du grossissement sur le terrain, et le zoom 5×-15× sans perte maintient la clarté de l'image sur toute la plage de réglage.

Pour une utilisation prolongée, un écran haute définition associé à un dégagement oculaire optimisé offre une expérience visuelle confortable et naturelle, même lors de séances de prise de vue prolongées.

Avec le NITE D70R, Nocpix établit une nouvelle norme en matière d'optiques de chasse numériques, en associant imagerie de pointe et facilité d'utilisation réelle pour répondre aux demandes en constante évolution des chasseurs.

NITE D70R - 12MP Clarté. Confiance à long terme.

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