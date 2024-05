Volet.com lanciert neue Prepaid-Karten

Volet.com, der international bekannte E-Wallet-Anbieter, führt neue Global Plus Prepaid-Karten für internationale Kunden ein. Die in den meisten unterstützten Ländern erhältlichen Karten sind mit dem Volet.com-Konto des Benutzers verknüpft und ermöglichen einfache Nutzung an Geldautomaten und POS.

QUEBEC CITY, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Zahlungsplattform Volet.com kündigt die Einführung ihrer Prepaid-Karten in USD an, die in den meisten unterstützten Ländern erhältlich sind und damit das Produkt des Unternehmens mit der größten internationalen Abdeckung sind. Die bestehenden Karten von Volet.com sind in der Regel auf bestimmte Regionen und Länder ausgerichtet, wie die beliebtesten Europa-Karten für die Europäische Union und einige ausgewählte Länder außerhalb der EU. Die neuen Global Plus-Karten sind für verifizierte Volet.com-Nutzer in den meisten unterstützten Ländern in Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika und anderen Ländern erhältlich.

Die neuen Global Plus-Karten werden sofort von den Volet.com-Geldbörsen geladen und sind dann bereit, POS- und ATM-Transaktionen an Millionen von Standorten weltweit zu ermöglichen. Die Kunden werden aufgefordert, Gebühren, Limits und andere Merkmale der neuen Global Plus-Karten mit anderen Volet.com-Produkten zu vergleichen und die Karte zu wählen, die ihren Bedürfnissen und Ausgabengewohnheiten am besten entspricht.

Nach den auf der Plattform Volet.com verfügbaren Informationen werden alle Prepaid-Karten nur verifizierten Nutzern angeboten. Das Unternehmen verfügt über KYC- und AML-Richtlinien, um Geldwäsche und ähnliche illegale Aktivitäten zu verhindern.

Volet.com ist eine vielseitige E-Wallet-Plattform mit verschiedenen Zahlungstools sowohl für Privatpersonen als auch für Geschäftskunden. E-Wallets mit mehreren Währungen bieten lokale und internationale Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Mit den Prepaid-Karten von Volet.com können Nutzer internationale POS- und ATM-Zahlungen vornehmen.