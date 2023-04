Volksbus: 30 anos sob medida para o Brasil e o mundo

Tecnologia brasileira em ônibus é levada a mais de 30 países

Produção de chassis da marca também é feita no México, África do Sul e nas Filipinas

Série on-line mostrará depoimentos e marcos Volksbus

SÃO PAULO, 10 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A linha de chassis de ônibus Volksbus, cujo primeiro modelo deixou a antiga linha de montagem da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Ipiranga (SP) há 30 anos, sempre foi sinônimo de robustez, tecnologia e confiança para frotistas e cooperativas. Hoje fabricados no Brasil, México, África do Sul e nas Filipinas, a família Volksbus celebra não somente seus 30 anos, mas também os marcos de toda sua história no transporte de passageiros com modelos que marcam o conceito da empresa.

Por isso, a montadora preparou uma série especial para a imprensa e redes sociais chamada "Volksbus: 30 anos sob medida". A partir deste mês, depoimentos de protagonistas e histórias de modelos que marcaram o conceito e trajetória da empresa serão destaque nos conteúdos de comunicação criados pela montadora.

"Ao longo de três décadas, nossos ônibus conquistaram o Brasil e o mundo. Os Volksbus conquistaram a vice-liderança brasileira de mercado desde seu primeiro ano de vendas. E o segredo do sucesso da nossa marca se baseia em um pilar sólido: o cliente está sempre em primeiro lugar", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Sete novos modelos

Com mais de 175 mil chassis produzidos desde o lançamento, a linha Volksbus hoje conta com sete modelos, de microônibus a chassis rodoviários. A montadora criou variações para seus chassis, de acordo com a aplicação do veículo e o tipo de suspensão: rural, reforçada e com plataforma elevada; suspensão pneumática; pneumática no chassi piso alto; e pneumática no chassi piso baixo. Os clientes da VWCO podem contar com uma das maiores redes de concessionárias do Brasil, com equipes amplamente capacitadas. Além disso, a marca segue investindo em novos serviços, para tornar tudo cada vez mais modernos e eficientes, aumentando a disponibilidade dos veículos Volkswagen para operação.

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

