Volksbus: VWCO aponta soluções para eletromobilidade no Brasil

SÃO PAULO, 12 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Única montadora com produção em larga escala de veículos elétricos no Brasil, a Volkswagen Caminhões e Ônibus será destaque na próxima quarta-feira (14), em Brasília (DF), durante evento inédito sobre eletromobilidade organizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea. Primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido e produzido no Brasil, o e-Delivery, estará no evento, juntamente com o presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus Roberto Cortes, que contribuirá com os debates.

"Os caminhões e ônibus Volkswagen movimentam grande parte das riquezas do Brasil, e temos uma engenharia dedicada a torná-los cada vez mais eficientes para contribuir com a solução dos desafios climáticos que enfrentamos, numa jornada pela descarbonização. Para isso, é necessário construir com o setor público formas de tornar a eletromobilidade no Brasil mais eficiente. Este encontro proporciona mais uma oportunidade de avançarmos para essa realidade", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VWCO.

Para esse debate, a montadora vai poder contribuir com sua expertise acumulada nos últimos seis anos desde a primeira revelação do projeto do e-Delivery, com o conhecimento de profissionais brasileiros a partir de um modelo de desenvolvimento que é patenteado e acelera a criação de novas plataformas de caminhões e ônibus. É o caso do recente anúncio da montadora sobre o início de testes com seu primeiro chassis elétrico para o transporte de passageiros.

O seminário "Conduzindo o Futuro da Eletrificação no Brasil" contará com cinco painéis que reunirão palestrantes brasileiros e estrangeiros, entre eles Roberto Cortes. O objetivo é analisar os desafios e oportunidades da mobilidade elétrica no Brasil, usando também como exemplo as experiências em países da Europa, Ásia, e América do Norte. Autoridades do primeiro escalão do governo também participarão, bem como presidentes das principais entidades do setor.

Na programação os convidados irão debater sobre infraestrutura de carregamento, geração, transmissão e distribuição de energia limpa, desenvolvimento das longas cadeias industriais de fornecimento, transformação local de matérias-primas ligadas à eletrificação, parceria entre os setores público e privado, e muito mais.

Especialista em eletromobilidade no Brasil

Lançados há quase dois anos no mercado, os caminhões elétricos da Volkswagen são destaque por sua versatilidade para o segmento urbano: o e-Delivery é o caminhão elétrico com mais variantes de aplicações para o Brasil. De norte a sul, pode ser encontrado com mais de dez implementos diferentes. De distribuição de bebidas a transporte de combustível ou equipados com cesto aéreo, o caminhão elétrico da VW prova a versatilidade que é marca registrada dos modelos da marca. O veículo já está preparado para operar em condições severas como a de coleta de resíduos ou frigorífico.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

