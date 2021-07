Volkswagen amplia família de ônibus e apresenta o Volksbus 15.190 ODS

A novidade combina mais conforto ao motorista e passageiros, melhor custo-benefício, manutenção simplificada e, consequentemente, mais disponibilidade do veículo. A suspensão dianteira traz dois bolsões e a traseira conta com quatro, além de amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

"O Volksbus 15.190 ODS é o resultado da proximidade com nossos clientes. Foi ouvindo os operadores de transporte das grandes cidades e mapeando as suas necessidades que desenvolvemos o mais novo chassi VW, que estreia no transporte urbano de passageiros para combinar a robustez reconhecida dos chassis Volkswagen ao conforto para os motoristas e passageiros", comenta Jorge Carrer, diretor adjunto de Vendas de Ônibus da VW Caminhões e Ônibus.

O chassi é equipado com motor MAN D08, com 186 cv e 700 Nm do torque. Tem robustez a toda prova: mais de 2 milhões de veículos no mundo utilizam esse propulsor, que equipa mais de 200 mil veículos no Brasil. Moderno, econômico e confiável, é o motor mais silencioso do mercado. A transmissão manual ZF de sete marchas (seis marchas à frente e uma ré) é associada ao sistema de cabos e auxílio pneumático, garantindo trocas leves e precisas.

O Volksbus 15.190 é ideal para transporte urbano em linhas distribuidoras e alimentadoras, operando como midibus ou fretamento de curtas e médias distâncias. Com PBT de 15 toneladas, é indicado para carrocerias de até 11 metros de comprimento. Agora com suspensão pneumática dianteira e traseira, o modelo é sob medida para operar nas linhas de fluxo intermediário, com menores intervalos entre os embarques.

A linha Volksbus foi desenvolvida sob medida para atender às mais variadas demandas de transporte de passageiros. Com chassis versáteis e robustos, o portfólio atende a operadores que precisam desde os modelos mini e micro, que trafegam mais facilmente nos bairros, até os chassis com motores dianteiros e traseiros, para linhas distribuidoras e alimentadoras.

