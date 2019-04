Volkswagen apresenta supercaminhão canavieiro para potencializar produtividade no campo

O supercaminhão tem dimensões e especificação técnica para conferir robustez a toda prova: ele tem eixos dianteiros tubulares de capacidade de nada menos do que 8 toneladas e bitola de 3 metros, intercambiáveis à suspensão original, desenvolvidos pela Suspensys. O prolongamento lateral do chassi foi realizado através de uma estrutura rígida facilmente acoplada a ele. O eixo traseiro tem redução no cubo, ampliando a robustez.

Esta inovação no prolongamento permitiu o deslocamento da suspensão e freios, proporcionando maior estabilidade lateral do veículo em terrenos inclinados, otimizando a distribuição das cargas e assim minimizando os esforços sobre os eixos. Graças à tração 8x4, o veículo traz alta capacidade de carga e mais estabilidade.

Por fora, o protótipo traz ainda pneus de alta flutuação Mitas, que minimizam qualquer dano à lavoura, aumentam a tração e desempenho na operação. Ele é implementado com aplicador de vinhaça em alto volume, de 22,5 mil litros, da Nonino.

A novidade conta ainda com transmissão automática Allison, mais robusta para aplicação off-road, o que confere maior disponibilidade e elimina uso da embreagem. Assim, a operação ocorre sem trancos ou solavancos, com menor custo operacional, maior segurança e conforto ao motorista na condução. Ela combina-se à caixa de direção hidráulica Knorr-Bremse com assistência eletrônica de última geração e sistema de auxílio de partida em rampa, que aumenta a segurança na operação.

Outra vantagem é o motor MAN D08 de 6,9 litros, seis cilindros e potência de 277 cavalos, 1.050 Nm de torque e tecnologia EGR (Recirculação de Gases de Escape), que dispensa o Arla 32. A tomada de força de série é um diferencial, pois pode ser utilizada com o veículo em movimento.

A engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus projetou as modificações necessárias junto com o BMB, seu centro exclusivo de modificações, que deu suporte e instalou também o consagrado kit Canavieiro sob medida, já conhecido e aprovado pelos clientes. Ele traz com diversos itens que adaptam o caminhão à operação no segmento sucroalcooleiro. Como grade de proteção frontal "quebra mato"; escapamento vertical, pré-filtro agrícola, proteção inferior do radiador "peito de aço"; protetor de alternador contra palha; protetor térmico das tubulações do sistema pneumático (freio) e chicote elétrico, tomada de força, entre outros.

VW Caminhões e Ônibus na Agrishow

A Agrishow ocorre de 29 de abril a 3 de maio, em Ribeirão Preto (SP) e a VW Caminhões e Ônibus marcará presença na feira com o supercaminhão VW Constellation 31.280 8x4, além do irmão menor, o Constellation 31.280 6x4 com transmissão automática que já faz sucesso nos canaviais Brasil afora.

Outra novidade é o VW Constellation 15.190 4x4 que acaba de chegar ao mercado brasileiro. Com força para rodar em qualquer terreno e capacidade de vencer subidas extremas, ultrapassa qualquer barreira no fora de estrada, tem peso bruto total combinado de 27 toneladas e entrega 186 cavalos de potência com motor MAN D08 de quatro cilindros e reduzido peso, ideal para esse tipo de aplicação. Além disso, não requer abastecimento de Arla 32, o que simplifica sua logística em locais sem infraestrutura de abastecimento e diminui os custos operacionais.

O VW Delivery Express, líder de vendas no segmento de 3,0 a 3,5 toneladas no acumulado do primeiro trimestre, também mostra sua vocação no campo na Agrishow, oferecendo agilidade em manobras e, ao mesmo tempo, robustez a toda prova, característica reconhecida na marca, com a vantagem de poder ser conduzido por motoristas com carteira de habilitação B, além de trafegar em áreas onde a circulação de caminhões é restrita.

Nos trechos intermunicipais o Delivery Express poderá ser também um grande aliado do operador: o rodado simples na traseira traz o benefício da cobrança de pedágio no valor de um automóvel. Para agilizar sua entrada em operação, o Delivery Express pode sair com implemento de fábrica. O cliente pode escolher entre carga seca ou baú, com todas as garantias desses equipamentos preservadas por seu fabricante, a Randon.

Contato:

(11) 5582-4896

(24) 3381-1063

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus