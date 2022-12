Volkswagen Caminhões e Ônibus amplia sua internacionalização

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus quer ampliar ainda mais a sua presença internacional. E a partir de 2023, vai reforçar sua participação em quatro continentes, abrindo escritórios regionais e buscando mais oportunidades de negócios tanto no Brasil quanto no exterior. O anúncio foi feito hoje (1º) pelo presidente e CEO Roberto Cortes durante encontro com a imprensa em São Paulo (SP).

(PRNewsfoto/Volkswagen Caminhões e Ônibus)

Com a abertura de representações cuidando dos interesses da marca na América do Sul, México e América Central, África e Oriente Médio, bem como o Sudeste Asiático, a montadora quer prospectar e consolidar sua presença em novos mercados, além de buscar a liderança em países nos quais já atua. A primeira etapa será seguir fortalecendo a marca na Argentina, onde completará 25 anos em 2023.

"Após mais de quatro décadas levando produtos robustos e sob medida a mais de 30 países, decidimos dar mais um passo firme rumo à globalização da marca VWCO. Além de continuar contando com nossa forte e profissional rede com mais de 300 concessionários e importadores autorizados, pretendemos criar uma estrutura regional própria, que garantirá ao cliente final ainda mais proximidade em nossa oferta de produtos, vendas e serviços. Começaremos esse trabalho já na América do Sul, mirando o potencial que enxergamos na vizinha Argentina," explica Roberto Cortes.

Com fábricas no Brasil e no México, além de parcerias de produção na África do Sul e nas Filipinas, desde maio passado a razão social da empresa passou a ser Volkswagen Truck & Bus. A alteração veio para reforçar sua identidade como marca do Grupo TRATON de produtos especialmente concebidos para mercados emergentes em todo o mundo.

Em meio a um ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões e ao maior lançamento de produtos já feito em sua história, a montadora enfrentou a pandemia e o desabastecimento de peças sem interromper a produção nos últimos dois anos e meio.

"Este ano, estamos mantendo nossa liderança acumulada no licenciamento de caminhões no mercado brasileiro, bem como defendendo uma vice-liderança histórica em chassis de ônibus. Os embarques ao exterior também vivem um bom momento. É num cenário de otimismo com o futuro que lançamos essa nova fase de nossa internacionalização. Em breve, poderemos divulgar mais detalhes sobre ela", diz Cortes.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1960122/MG_9849.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus