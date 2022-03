Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta extrapesado Meteor na Argentina

"Historicamente a Argentina é nosso maior mercado de exportação, com grande potencial para os caminhões e ônibus Volkswagen. Essa é a primeira vez que levamos o Meteor para apresentação no exterior e a escolha pela Argentina ratifica nossa decisão de continuar investindo no desenvolvimento do mercado do país", declara Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO.

O modelo apresentado na Expoagro, a feira rural mais importante do país, é resultado de quatro anos de desenvolvimento meticuloso e mais de 200 milhões de dólares de investimento. Esse Meteor chega para reforçar o portfólio da empresa no transporte de cargas em rotas de longa distância. Os maiores caminhões Volkswagen do mundo desembarcam na Argentina para fazer história no segmento extrapesado.

O caminhão vem com a nova geração do motor MAN D26 de 13 litros, desenvolvido e produzido no Brasil, primeiro país fora da Europa a fabricá-lo. O novo trem de força proporciona ao cliente desempenho superior do veículo, com excelente economia de combustível, baixo custo de manutenção e durabilidade adequada para as aplicações mais severas.

A linha Meteor foi projetada para proporcionar aos motoristas uma verdadeira viagem de primeira classe, de acordo com os atuais requisitos de design do Grupo Volkswagen, com soluções detalhadas para a funcionalidade perfeita e a qualidade visual, alinhada aos demais modelos produzidos pela empresa. Dessa forma, o motorista encontra nos novos extrapesados uma série de detalhes de estilo dos automóveis do Grupo Volkswagen, com o cuidado de tornar ainda melhor o reconhecido espaço interno dos caminhões VW, com todo o conforto, padrões e dimensões dos veículos atualmente em linha.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

