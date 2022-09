Volkswagen Caminhões e Ônibus aumenta frota do grupo cervejeiro Modelo no México

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus já responde por mais de 900 unidades da frota do Grupo Modelo, pertencente à Anheuser-Busch InBev. Somente neste ano, já foram 298 novos caminhões para distribuir os produtos da cervejaria, reforçando essa parceria em negócios.

"Estamos muito felizes com a aliança comercial com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Temos avançado na melhoria do perfil de nossa frota de forma abrangente, pensando em sempre melhorar nossa entrega de última milha, focando em nosso nível de serviço, segurança e ergonomia para nossa tripulação. Não se trata apenas da aquisição das unidades, mas de ter uma rede de cobertura de suporte pós-venda em todo o país para manter indicadores de disponibilidade ótimos e suprir nossa demanda", comentam Carlos Villachica, gerente de Transporte do Grupo Modelo, e Diego Castillo, diretor de Logística de Compras do Grupo Modelo.

Diferentes veículos da marca compõem a frota da cervejaria. Da família Volkswagen Delivery estão os modelos 9.170 e 11.180. Já na linha Constellation inclui os 17.230 Robust e 24.280, que contam com carrocerias com 4, 6, 8 e 10 paletes para a distribuição dos produtos do Grupo Modelo de acordo com cada necessidade específica.

"Estamos gratos ao Grupo Modelo pela aquisição destes caminhões e continuamos a nos empenhar para fornecer os melhores produtos e o melhor serviço para a satisfação dos nossos clientes", comemora Giovanni Juárez, diretor de Vendas, Pós-Vendas e Marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus no México.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891832/4.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus